Lyže, snowboard a či sánky: Je čas na zimné radovánky

Podujatia

9. 2., Ski Ráztoka-Horná Maríková, Tradičná zabíjačka na snehu

9. – 10. 2., Vyšná Boca – Bacova roven, 17. Veľká cena Barbory – Európsky pohár FIS/UNI

9. - 10.2., Zuberec – Janovky, Slovenský pohár predžiakov – 5. a 6. kolo, slalom a obrovský slalom

9. – 10.2., Polomka-Bucník, Slovenský pohár Masters/Open v zjazdovom lyžovaní – 3. a 4. kolo

9. – 10. 2., Tatranská Lomnica, Snežné psy

10. 2., Svit – Lopušná dolina, Valentínska retro nedeľa



Lyžiarske podmienky

Nízke Tatry

Čachovo - Selce 65 - 80 cm veľmi dobré

Donovaly 60 - 90 cm veľmi dobré

Chopok juh 30 -120 cm veľmi dobré

Chopok sever 40 - 80 cm veľmi dobré

Krpáčovo 50 - 70 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 60 - 90 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 60 - 80 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 30 - 70 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 60 - 70 cm veľmi dobré

Telgárt 70 - 80 cm veľmi dobré

Šachtičky 75 -100 cm veľmi dobré

Tále 70 - 80 cm veľmi dobré

Čertovica 70 -110 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 60 - 70 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry

Dolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobré

Podbanské 40 - 70 cm veľmi dobré

Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 80 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 60 - 80 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 70 - 90 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 60 - 70 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 40 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená 120 - 150 cm veľmi dobré

Žiar - Dolinky 60 - 70 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 120 cm veľmi dobré



Belianske Tatry/ Ždiar

Bachledka Ski and Sun 80 - 100 cm veľmi dobré

Bachledova Deny 60 - 90 cm veľmi dobré

Monkova dolina - Ždiar 120 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 80 - 100 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 80 - 90 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra

Jasenská dolina 60 - 80 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 50 -200 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 50 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 50 - 90 cm veľmi dobré

Malinô Brdo 70 -100 cm veľmi dobré

winter park Martinky 110 cm veľmi dobré

Snowland - Valčianska dolina 100 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo 100 cm veľmi dobré

Športcentrum Lučivná 30 - 60 cm veľmi dobré



Stredné Slovensko

Čičmany 50 -100 cm veľmi dobré

Krahule 80 cm veľmi dobré

Králiky 90 cm veľmi dobré

Skalka arena 110 -120 cm veľmi dobré

Salamandra Resort 70 - 80 cm veľmi dobré

Kokava - línia 55 - 65 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 40 cm veľmi dobré

Ski Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobré

Drozdovo 30 - 70 cm veľmi dobré

Košútka - Hriňová 50 cm veľmi dobré



Západné Slovensko/Javorníky

Bezovec 20 - 35 cm veľmi dobré

Pezinská Baba 20 - 50 cm dobré

Zochova chata 20 - 50 cm dobré

Stará Myjava 70 - 95 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 50 - 70 cm veľmi dobré

Kasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobré

Kohútka 50 - 70 cm veľmi dobré

Makov 50 - 70 cm veľmi dobré

Ráztoka - Horná Maríková 60 - 70 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce

Snowparadise Veľká Rača 85 -100 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 100 cm veľmi dobré

Oravská Lesná 120 -180 cm veľmi dobré

Krušetnica 70 -100 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 90 -120 cm veľmi dobré

Brezovica 80 -110 cm veľmi dobré

Zábava-Hruštín 100 -120 cm veľmi dobré

Nižná Uhliská 70 cm veľmi dobré

Vitanová 80 - 95 cm veľmi dobré

Oravský Podzámok 55 cm veľmi dobré



Východné Slovensko

Vyšné Ružbachy 85 -100 cm veľmi dobré

Litmanová 90 cm veľmi dobré

Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré

Poráč-Brodok 30 cm veľmi dobré

Jahodná 50 - 80 cm veľmi dobré

Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré

Gugel - Mlynky 50 - 70 cm veľmi dobré

Vernár-Studničky 40 - 60 cm veľmi dobré

Nižná Polianka 40 - 60 cm veľmi dobré

Drienica 30 - 40 cm veľmi dobré



Alpské strediská

V alpskom regióne sú dobré až velmi dobré podmienky pre zimné športy. Aj dnes slnecné pocasie, zajtra viac oblakov a lahké sneženie. Zároven sa má mierne ochladit. V Rakúsku pokracuje prevádzka v minimálne 200 lyžiarskych areáloch.



Rakúsko

Göstling – Hochkar 320 - 380 cm veľmi dobré

Hinterstoder 80 - 235 cm veľmi dobré

Hintertux 110 - 390 cm veľmi dobré

Höchfuegen 180 – 255 cm veľmi dobré

Ischgl 70 – 150 cm veľmi dobré

Kaunertal 0 - 560 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 95 – 145 cm dobré

Kitzsteinhorn - Maiskogel 100 - 335 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 145 – 280 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 80 - 450 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 95 - 200 cm veľmi dobré

Soelden 50 - 420 cm dobré

Stuhleck 40 - 130 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 90 - 345 cm dobré

Stubai 80 – 400 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 100 – 335 cm dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 105 - 230 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 15 - 200 cm dobré

Saas-Fee 45 - 320 cm dobré

Verbier 95 - 215 cm dobré



Taliansko

Adamello – Tonale 100 - 180 cm veľmi dobré

Bormio 40 - 200 cm dobré

Livigno 90 - 200 cm dobré

Three Peaks Dolomites 100 - 170 cm dobré

Sestriere - Via Lattea 40 - 125 cm dobré

Bratislava 7. februára (TASR) - Situácia v slovenských lyžiarskych strediskách je stabilná. Snehová pokrývka sa drží na úrovni 50 až 90 cm v horných hodnotách, na severe a vo vysokých polohách aj okolo metra. Pod 50 cm je len v niektorých južných lokalitách. Podklad je vďaka nízkym nočným teplotám pevný a premrznutý, niekde sa aj technicky dosnežuje. Lyžovačka aj dnes pri slnečnom počasí a minimálnych čakacích dobách na nástupoch na vleky a lanovky. V prevádzke je okolo 85 zimných areálov, cez víkend sa tento počet ešte mierne zvýši. 70 až 110 cm snehu je na Čertovici, 1 meter na Fačkovskom sedle a vo Valčianskej doline, 85 až 100 cm vo Vyšných Ružbachoch a vo Veľkej Rači a 90 cm na Králikoch pri Banskej Bystrici a v Litmanovej.