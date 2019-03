POSLEDNÁ MOŽNOSŤ: V týchto strediskách sa v nedeľu lyžuje naposledy

Podujatia

Nízke Tatry



Čachovo - Selce 20 - 50 cm veľmi dobré



Donovaly 30 - 40 cm veľmi dobré



Chopok juh 30 -120 cm veľmi dobré



Chopok sever 40 - 80 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 - 70 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobré



Závažná Poruba 50 - 65 cm veľmi dobré



Polomka - Bučník 30 - 40 cm veľmi dobré



Telgárt 40 - 60 cm veľmi dobré



Šachtičky 40 - 60 cm veľmi dobré



Tále 40 - 70 cm veľmi dobré



Čertovica 50 - 80 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 55 - 65 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Dolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobré



Kubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobré



Podbanské 10 - 40 cm dobré



Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 80 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 45 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 50 - 60 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 60 - 80 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 - 60 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 40 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená 100 - 130 cm veľmi dobré



Žiar - Dolinky 40 - 50 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 70 cm veľmi dobré



Belianske Tatry / Ždiar



Bachledka Ski and Sun 40 - 50 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 60 - 90 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 - 60 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré



Vrátna - Chleb 50 -200 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 30 - 70 cm veľmi dobré



Vrátna - Poludňový Grúň 30 - 60 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 40 - 50 cm veľmi dobré



winter park Martinky 80 - 95 cm veľmi dobré



Snowland - Valčianska dolina 50 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 30 cm obmedzená



Stredné Slovensko



Čičmany 40 - 50 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 60 - 80 cm veľmi dobré



Skalka arena 80 -100 cm veľmi dobré



Salamandra Resort 30 - 40 cm dobré



Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré



Ski Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobré



Drozdovo 20 - 50 cm veľmi dobré





Západné Slovensko / Javorníky



Stará Myjava 35 cm veľmi dobré



Čertov - Lazy pod Makytou 50 cm dobré



Kasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobré



Kohútka 40 - 60 cm veľmi dobré



Makov 15 - 30 cm veľmi dobré



Ráztoka - Horná Maríková 60 cm veľmi dobré





Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 15 - 80 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 70 -110 cm veľmi dobré



Krušetnica 50 - 70 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 70 - 90 cm veľmi dobré



Brezovica 60 - 80 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 60 - 80 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 40 cm veľmi dobré



Vitanová 50 - 65 cm veľmi dobré



Oravský Podzámok 55 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Litmanová 75 cm veľmi dobré



Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré



Jahodná 40 - 80 cm veľmi dobré



Plejsy 40 - 50 cm veľmi dobré



Gugel - Mlynky 45 - 65 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 cm veľmi dobré



Drienica 30 - 40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 70 cm veľmi dobré



Nižná Polianka 30 - 60 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling – Hochkar 280 - 340 cm veľmi dobré



Hinterstoder 60 - 235 cm veľmi dobré



Hintertux 70 - 465 cm veľmi dobré



Höchfuegen 110 – 160 cm veľmi dobré



Ischgl 50 – 140 cm veľmi dobré



Kaunertal 0 - 390 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 85 – 150 cm veľmi dobré



Kitzsteinhorn - Maiskogel 100 - 300 cm dobré



Obergurgl - Hochgurgl 70 – 150 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 60 - 460 cm dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 40 - 175 cm veľmi dobré



Soelden 50 - 390 cm dobré



Stuhleck 40 - 130 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 45 - 340 cm dobré



Stubai 35 – 450 cm veľmi dobré



Zell am See – Kaprun 100 – 300 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 100 - 225 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 35 - 205 cm dobré



Saas-Fee 45 - 190 cm dobré



Verbier 110 - 205 cm dobré



Taliansko



Adamello – Tonale 70 - 110 cm veľmi dobré



Bormio 40 - 190 cm dobré



Livigno 60 - 190 cm dobré



Three Peaks Dolomites 40 - 105 cm dobré



Sestriere - Via Lattea 30 - 60 cm dobré

Bratislava 10. marca (TASR) - V prevádzke je okolo 75 zimných areálov. Posledný deň lyžovačky je dnes v Litmanovej a v Selciach-Čachove, sezónu ukončili vo Vyšnej Slanej, v Košútke-Hriňovej aj na Fačkovskom sedle, pre nepriaznivé počasie je dnes zatvorené v Čičmanoch a kvôli výpadku elektriky po včerajšej víchrici aj v Pavčinej Lehote. Od zajtra bude mat viacero stredísk prevádzku obmedzenú na víkend alebo piatok až nedeľu – napr. Levočská dolina, Lopušná dolina – Svit, Pavcina Lehota, Stará Myjava – v závislosti od lyžiarskych podmienok. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje zväčša od 20 do 70 cm, viac snehu hlásia už len niektoré lokality vo vyšších polohách – napr. Roháce-Spálená, Lomnické sedlo, Štrbské Pleso, Oravská Lesná, Skalka, Vrátna-Chleb alebo Čertovica. Sneh je zrána hrubý alebo zmrznutý, poobede je podklad mäkký. Lyžiarske podmienky sú dobré, v severnejších lokalitách a vo vyšších nadmorských výškach veľmi dobré. Vo vysokohorských lokalitách môže byť veterno – nie je vylúčená odstávka niektorých lanoviek.9. – 10. 3., Štrbské Pleso, 64. Veľká cena Slovenska, medzinárodné lyž. preteky v alpských disciplínach10. 3., Donovaly, Donovalský psík – finále Horehronskej ligy, verejné preteky v obrovskom slalome10. 3., Bachledka Ski and Sun, Fašiangová lyžovačka, ľudová hudba, fašiang. špeciality, lyžovačka v krojoch10. 3., Závažná Poruba – Opalisko, Cena Opaliska – Pohár Liptova10. 3., Jasná – Lúčky, Bikini skiingV alpskom regióne sú naďalej dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. Snehová vrstva je stabilná. Dnes sneženie, ochladenie aj vietor. V Tirolsku hlási Zugspitze do 365 cm snehu, Zillertal 170 až 250 cm, Arlberg 165 až 230 cm a Serfaus – Fiss – Ladis okolo 2 m.