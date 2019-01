Na cestách opatrne: Potrápi vás poľadovica a zlá viditeľnosť pre hmlu

Vo Vysokých a Západných Tatrách je veľká lavínová hrozba

Cestári odvolali mimoriadnu situáciu v troch okresoch na Spiši

Mimoriadna situácia v obci Ždiar potrvá minimálne do piatku

Snehovú kalamitu v Žilinskom kraji odstraňovalo takmer 200 hasičov

Situácia v obci Oravská Lesná, v stredu 16.1.2019 Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Bratislava 17. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú momentálne zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe. Na niektorých cestách sa vytvára poľadovica, s hmlou treba počítať na severozápade. Pre tvorbu snehových závejov je uzavretá cesta medzi Štrbou a Šuňavou.V okrese Žiar nad Hronom sa na cestách vytvára poľadovica. Obce Šútovo a Ratkovo vyhlásili mimoriadny stav.Poľadovica je aj na horskom priechode Kremnické Bane a na cestách Obručné - Hutka, Zborov - Becherov, Hodruša-Hámre - Žarnovica, Tarnov - Kurov a v okolí Bardejova.Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Vrútky, Turany a Jelšava a do 100 metrov v lokalitách Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Žiar nad Hronom, Liptovský Mikuláš, Považská Teplá, Považský Chlmec, Horný Hričov, Horné Ozorovce, Kostolná-Záriečie, Zelená Voda a Sverepec.Pre tvorbu snehových závejov a silného nárazového vetra je uzavretá cesta medzi Štrbou a Šuňavou. Snehové jazyky sa vytvárajú v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a na cestách v okolí Lipian, na ceste Pusté Pole, Bajerovce, v okolí Dolného Kubína, na ceste Besník a v obvode Trstená.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších polohách stredného a východného Slovenska sú cesty miestami pokryté kašovitým až utlačeným snehom. Na cestách III. triedy v obvodoch Námestovo a Trstená je na vozovke utlačený sneh. Na ceste medzi Tepličkou nad Váhom a Gbeľanmi a na cestách III. triedy v obvodoch Humenné, Bardejov, Belá, Lenartov, Turčianske Teplice, Levoča, Žilina a Budatín je na vozovke miestami zľadovatený sneh.Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na priechodoch Besník, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Huty, Vernár, Podspády, Pusté Pole, Klenov, Vrchslatina je na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh a na priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh. Na priechode Zbojská je na vozovke miestami zľadovatený sneh.Vo vysokohorskom teréne Vysokých a Západných Tatier trvá veľké lavínové nebezpečenstvo, štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň.Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) je najväčším lavínovým problémom previaty sneh, uložený najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií.upozornil.zdôraznil Kyzek.Oteplenie na horách trvá, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus šiestich do plus štyroch stupňov Celzia, pričom najteplejšie bolo vo Vysokých Tatrách, v polohách od 1300 do 1900 metrov nad morom. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Nízkych Tatier až búrlivý, západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 12, respektíve 18 metrov za sekundu, v nárazoch miestami viac ako 25 metrov za sekundu. Za posledných 24 hodín pripadlo väčšinou do piatich centimetrov nového snehu.Situácia na cestách v okresoch Levoča, Poprad a Kežmarok, kde dva dni platil prvý situačný stupeň, sa už upokojila. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla TASR potvrdil, že väčšina ciest je mokrá, vo vyšších polohách prepluhovaná a posypaná.dodal s tým, že vo štvrtok ráno mimoriadnu situáciu na cestách v regióne odvolal.Mimoriadna situácia v obci Ždiar v okrese Poprad potrvá minimálne do piatkového (18. 1.) popoludnia. Pre TASR to potvrdil starosta Pavol Bekeš s tým, že situácia s počasím sa po stredajšom (16. 1.) silnom vetre a snežení upokojila a v najbližších dňoch budú pokračovať v rozširovaní obecných ciest.priblížil starosta.Počas štvrtka budú v prácach pokračovať v spodnej časti obce a v odľahlejších častiach Antoškovský vrch a Braščatská dolina, kde chcú najmä spriechodniť prístupové cesty. V piatok budú pokračovať so spojnicou, ktorá vedie z lyžiarskeho strediska Strednica do obce.doplnil Bekeš s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, tak mimoriadnu situáciu odvolajú v piatok o 16. hodine.Kalamita podľa neho zrejme nenarobila veľké škody, keďže sneh zo šikmých striech väčšinou spadol. Na obecnej bytovke, na škole a zdravotnom stredisku sú však strechy rovné, takže tam využili služby profesionálov.upozornil Bekeš.Podľa neho táto situácia opäť zomkla všetkých obyvateľov Ždiaru a pomáha, kto môže.konštatoval Bekeš a dodal, že techniky je v obci dosť, takže situáciu zvládajú podľa možností.V Ždiari už ide pritom o druhú mimoriadnu situáciu počas tejto zimy, prvá bola zažiatkom nového roka a trvala štyri dni.Takmer dve stovky hasičov pomáhali v stredu od skorého rána s odstraňovaním snehovej kalamity v 25 obciach Žilinského kraja, konkrétne v okresoch Čadca, Námestovo a Žilina. V jedenástich lokalitách kraja je zároveň od utorka (15.1.) nasadená aj ťažká vyslobodzovacia hasičská technika. Informácie pre TASR poskytol žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak.Dodal, že z celkového počtu hasičov, ktorí zasahovali na území kraja bolo 130 dobrovoľných a 60 profesionálnych príslušníkov HaZZ.priblížil Kapusniak.Okrem snehovej kalamity boli hasiči Žilinského kraja uplynulú noc nápomocní aj pri dopravných nehodách a odstraňovaní popadaných stromov na cestách. Špeciálny plávajúci transportér z Malaciek, ktorý v utorok v noci dorazil na hornú Oravu, je dislokovaný v oravskej obci Novoť, pripravený na evakuáciu osôb a majetku.V najviac postihnutých oblastiach – v Oravskej Lesnej a Novoti - v stredu zasahovali jednotky zo Záchranných brigád HaZZ Žilina a Malacky, Hasičských staníc Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský hrádok, Liptovský Mikuláš, Martin, Prievidza, Nitra a Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline.