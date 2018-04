Snežienky či medvedí cesnak sa nemôžu zbierať všade

Zberači by si teda mali dávať pozor, aby neohrozili alebo nepoškodili rastliny vo voľnej prírode ani v prvom a druhom stupni územnej ochrany. Mali by sa preto vyhnúť veľkému zberu.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Zber kvetov v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany je zakázaný, pripomína Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Tým, ktorí zákaz porušia, hrozí napríklad pri snežienkach pokuta až do výšky 3300 eur.



"Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená," pripomína hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Chránené územia s tretím až piatym stupňom ochrany sú najmä národné parky a prírodné rezervácie, ktoré bývajú primerane označené.



"V iných oblastiach do tretieho stupňa ochrany – teda v záhradách, lúkach, lesoch alebo hájoch, sa kvety snežienok trhať smú. Podobne je to aj s prvosienkou jarnou či cesnakom medvedím," vysvetľuje Ferenčák. Zber jarných kvetov v týchto územiach však stále patrí pod všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov.



Zberači by si teda mali dávať pozor, aby neohrozili alebo nepoškodili rastliny vo voľnej prírode ani v prvom a druhom stupni územnej ochrany. Mali by sa preto vyhnúť veľkému zberu. "Aby sa z jarných kvetov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj snežienka jarná, mohli tešiť aj ďalší ľudia," zdôvodňuje Ferenčák.



Aktuálny zoznam chránených rastlín, ako aj živočíchov sa dá nájsť na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom 579/2008. Vymenúva všetky druhy vrátane spoločenskej hodnoty. "Čo je, laicky povedané, výška pokuty, ktorú by dotyčná osoba musela zaplatiť, ak by sa u nej našla," vysvetľuje Ferenčák.