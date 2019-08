SNP75: Vždy som chcel zobraziť človeka, nie politiku, hovorí A. Vika

Výstava potrvá do 30. augusta. Jej súčasťou sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o výtvarníkoch.

Bratislava 11. augusta (TASR) - V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR otvorili tento týždeň výstavu Slovenské národné povstanie v kultúre a umení - Pocta Povstaniu a trom umelcom / Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek. Výstavný projekt pri príležitosti 75. výročia SNP organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenským zväzom protifašistickým bojovníkov a Maticou slovenskou.



"Kedysi bola móda, aby sa o SNP písalo, skladali hudobné diela, tvorili výtvarné diela, teraz už ubudlo viac času a ja som veľmi rád, že sa ľudia k SNP vracajú. Títo traja výtvarníci nielenže boli národní umelci, ale oni by sa tohto roku dožili 100 rokov a podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP, oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť, a vedeli to veľmi dôverne a presvedčivo zachytiť vo svojich dielach," uviedol pre TASR spisovateľ Jozef Leikert, ktorý momentálne píše knihu o Vincentovi Hložníkovi.



Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 1. augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Výstavu dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. Hložníka a L. Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, ktorí v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka.



Výstava poskytuje verejnosti komplexnejší pohľad na antifašistické hnutie Slovenska a upriamuje pozornosť na skutočnosť, že popri politických silách a bojujúcich povstalcoch zohrala v SNP významnú rolu aj pokroková slovenská inteligencia a mnohí poprední slovenskí umelci. Akademický sochár a medailér Alexander Vika vystavuje časť svojho reliéfu pamätníka SNP v Badíne s názvom Po boji.



"To som robil v roku 1974 s priateľom, architektom Edkom Stančíkom, vyhrali súťaž na pamätník v Badíne, bol to pamätník pomoci Sovietskeho zväzu SNP. Sú tam tri krídla, lebo bol to taký letecký most, bolo to aj druhej paradesantnej brigáde a prvému československému leteckému stíhaciemu pluku, toto som sa snažil v reliéfoch vyjadriť," komentoval dielo zobrazujúce "pomoc ranenému kamarátovi". "Vždy som chcel zobraziť človeka, nie politiku, človeka v krízových momentoch, ktoré ho vystavia takémuto príkoriu, ktoré musí absolvovať a musí sa brániť nejakým spôsobom," prízvukuje 86-ročný umelec, ktorý zažil ako Bratislavčan, 11-ročný gymnazista, bombardovanie hlavného mesta. "Bývali sme na Vajanského nábreží, evakuovali nás do Mlynian, do kaštieľa, kde sme pobudli nejaký čas, a tam som pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Zlatých Moravciach. Tam som zažil aj momenty Povstania, na stanici, lebo som bol 'vlakárom'. Lietadlá lietali nad nami," spomína člen mierového hnutia a prízvukuje: "Som proti násiliu a proti vojnám, vždy mi ide o človeka."



Súčasťou výstavy je aj Vikov reliéf s názvom Reminiscencie - spomienky partizána. "Doma nechal svoju rodinu a zažil vo vojne svoje útrapy. Toto naša mládež pozná iba z filmov, neželal by som jej, aby to bola skutočnosť," podčiarkol umelec.



Ako napovedá názov expozície, výstava nepredstavuje iba poctu neutíchajúcemu odkazu našich dejín, ale vzdáva súčasne úctu národným umelcom Orestovi Dubayovi, Vincentovi Hložníkovi a Ladislavovi Snopkovi. Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy. Jeho originálne grafické cykly na tému SNP sú plné humanizmu a civilizmu. Hložník prispel veľkou mierou k európskemu a svetovému uznaniu slovenskej grafickej školy, pričom rozvinul úchvatné grafické cykly s tematikou SNP a oslobodenia. Ladislav Snopek vytvoril geniálne súbory medailérskej tvorby, ako aj pomníkové diela k podnetom SNP: na Štrbskom plese, Strečne, Slavíne, Martine, v Trnave a podobne.



