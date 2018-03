SNS chce pokračovanie jej ministrov v novej vláde, Pellegrini súhlasí

Dezignovaný premiér rozhodnutie národniarov akceptuje a predpokladá, že voči pokračovaniu ministrov za SNS nebudú námietky ani v zvyšných stranách koalície.

Bratislava 19. marca (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) nemení svojich nominantov a chce, aby pokračovali na svojich ministerských pozíciách aj v novovznikajúcej vláde. Dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom informoval predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko, podľa ktorého je poslanecký klub strany jednotný v tejto otázke. Pellegrini rozhodnutie národniarov akceptuje a predpokladá, že voči pokračovaniu ministrov za SNS nebudú námietky ani v zvyšných stranách koalície.



Po stretnutí v centrále strany Danko vyhlásil, že je hrdý na všetkých ministrov za SNS – Gabrielu Matečnú, Martinu Lubyovú i na Petra Gajdoša. Pellegriniho na schôdzke uistil, že má pri zostavovaní vlády podporu SNS. "Ak bude zachované programové vyhlásenie doterajšej vlády, na ktorom sme sa dohodli po parlamentných voľbách SNS nebude mať problém svoj program napĺňať," uviedol. Budúceho premiéra Danko tiež poprosil, aby dbal na dobré vzťahy ministrov a dodržiavanie kompetenčnej zodpovednosti.







"Všetkých troch ministrov poznám, potvrdzujem, že tak, ako ja osobne, ani strana Smer-SD, a predpokladám, že ani strana Most-Híd nemá žiadne výhrady voči personálnemu návrhu SNS," reagoval Pellegrini. Vyhlásil, že dnes nie je čas, aby sa nová vláda zaoberala sama sebou a uzurpovala po svojom vzniku obligatórnych 100 dní. "Od prvého dňa jej vzniku budú pracovať ministri na plné obrátky," prisľúbil s tým, že nie je dôvod, aby sa nová vláda venovala dlhšie príprave svojho programového vyhlásenia. Ak prezident vymenuje novú vládu, Pellegrini požiada Danka, aby čo najskôr zvolal schôdzu, na ktorej sa bude uchádzať o dôveru parlamentu.



"Je to pre Slovensko veľmi dôležité a mali by sme hovoriť o hodinách a dňoch, nie o týždňoch a mesiacoch," uviedol Pellegrini s tým, že "krajina musí ísť ďalej" a ministerstvá musia pokračovať v plnení svojich úloh. Dezignovaný premiér verí, že po rokovaní predsedníctiev všetkých troch koaličných strán bude môcť ešte v pondelok predstaviť prezidentovi nový kabinet.







Na margo medializovanej úvahy, že by mu Kiska odobral poverenie na zostavenie vlády, Pellegrini uviedol, že by to "vnímal minimálne divne", nakoľko priniesol hlave štátu podpisy 79 poslancov, ktorí vyjadrili podporu novovznikajúcej vláde. Chce priniesť také mená nových ministrov, ktorí nebudú polarizovať spoločnosť a prezident nebude mať pochybnosti pri ich vymenovaní. Pevne preto verí, že Kiska vládu vymenuje a umožní je legitímnym spôsobom uchádzať sa o dôveru parlamentu. "Iný postoj by bol veľmi zvláštny, určite by neprispel k upokojeniu situácie a bolo by to mimo ústavných zvyklostí, aké poznáme od vzniku Slovenskej republiky," doplnil.