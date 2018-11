SNS navrhuje uznesenie, aby sa SR nepridala ku migračnému paktu

Globálny pakt OSN podľa národniarov povyšuje práva migrantov nad slobody a práva pôvodného obyvateľstva.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nechce, aby bol Globálny pakt OSN pre Slovensko záväzný. Do Národnej rady SR predložili národniari uznesenie, v ktorom navrhuje, aby sa Slovensko k paktu o migrácii nepridalo. Dokument je podľa SNS vo filozofickom rozpore a nesúlade so slovenskou aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou. SNS o tom informovala vo svojom sobotňajšom stanovisku.



Globálny pakt OSN podľa národniarov povyšuje práva migrantov nad slobody a práva pôvodného obyvateľstva. "Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii je vo svojej štruktúre a obsahu rozporuplný, nekomplexný, jednostranne orientovaný dokument, ktorý povyšuje záujmy, práva a potreby migrantov nad slobody a práva pôvodného obyvateľstva,"vysvetlil prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.



Poslanci za SNS chcú, aby aj vláda SR zaujala nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu. Kabinetu navrhujú, "aby vykonala príslušné opatrenia k tomu, aby na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov štátov, ktoré bude na začiatku decembra v Marakéši, Slovenská republika tento pakt neprijala".



Národniari pripomínajú, že o možných rizikách paktu pre Slovensko hovoria dlhodobo a nesúhlasia s návrhom ministerstva zahraničných vec akceptovať medzinárodné záväzky tohto dokumentu. "Ako vyplýva zo znenia tohto Globálneho paktu, plnenie 'nezáväzných' politických záväzkov a cieľov, ktoré pakt obsahuje, má byť dokonca pravidelne kontrolované a hodnotené," doplnil predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.



O zásadných výhradách k navrhovanému Globálnemu paktu OSN o migrácii sa má hovoriť na pôde parlamentu za účasti ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD). Šéf slovenskej diplomacie nedávno okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s paktom ubezpečil občanov, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Vláda pod jeho vedením nebude súhlasiť s ničím, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky. Vláda naďalej odmieta kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov. Most-Híd nedávno uviedol, že nepovažuje za potrebné prijať uznesenie, ktorým Slovensko pakt odmietne.



Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.