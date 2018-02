SNS nechce za ústavných sudcov poslancov

Na margo najbližšej voľby 18 kandidátov Danko upozornil, že ak niektorý z poslancov NR SR sníva o kariére ústavného sudcu, tak z pozície SNS to bude problém.

Bratislava 17. februára (TASR) - Prípadná kandidatúra predsedu vlády SR a šéfa Smeru-SD Roberta Fica na sudcu Ústavného súdu SR je hypotetická úvaha, na ktorú sa nedá odpovedať. Pre TASR to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová v odpovedi na otázku, ako sa národniari k tejto otázke postavia, ak skutočne bude na stole.



Na Ústavnom súde SR totiž vyprší funkčné obdobie deviatim sudcom a úlohou parlamentu bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie deviatich sudcov. Danko ešte pred parlamentnými voľbami, v decembri 2015, povedal, že sudcami Ústavného súdu by sa nemali stávať politicky činní ľudia. "Považujem, veľmi slušne povedané, za nešťastné, keď sa poslanec, politicky činný človek, uchádza o post na Ústavnom súde," odkázal.



Zároveň uviedol, že sa treba strániť takýchto politických nominácií a o výbere sudcov by sa malo rozhodovať iným spôsobom. "Problém Slovenska je, že kto vládne, si myslí, že môže všetko. Problém Slovenska je, že nie je oddelená zákonodarná, výkonná a súdna moc, že parlament napríklad určuje, kto je tu generálny prokurátor," uviedol. Tiež povedal, že snaha dvojice poslancov (Jana Laššáková, Mojmír Mamojka) stať sa ústavným sudcom, ho šokovala.



Mamojka a Laššáková sa neskôr ústavnými sudcami skutočne stali. Danko v koncoročnom rozhovore pre TASR povedal, že sú názory, ktoré nemení, ak ho život nenaučí, že sa mýlil. "Ale myslím si, že v decembri 2015 som sa nemýlil a čas mi dal za pravdu," povedal.



Na margo najbližšej voľby 18 kandidátov upozornil, že ak niektorý z poslancov NR SR sníva o kariére ústavného sudcu, tak z pozície SNS to bude problém. "Za takého my hlasovať nebudeme," uistil. Fico síce poslancom nie je, do parlamentu však bol zvolený a jeho mandát sa neuplatňuje.



Za hypoteticky vynikajúceho predsedu Ústavného súdu označil Fica podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga. "Ale čisto hypoteticky, tak ako som presvedčený, že by bol premiér Robert Fico vynikajúcim predsedom Ústavného súdu SR, rovnako si ho viem veľmi dobre predstaviť aj ako mimoriadne dobrého a schopného predsedu novej Európskej komisie," uviedol minister pre TASR.



Denník N v piatok, 9.2., priniesol informáciu, že podľa viacerých od seba nezávislých zdrojov z vládnych aj opozičných strán zvažuje Fico svoju kandidatúru na sudcu Ústavného súdu SR a spája ju s pozíciou predsedu súdu. Fico zatiaľ kandidatúru nepripúšťa. "Mojou ambíciou je, a už som to niekoľkokrát zdôraznil, doviesť stranu Smer k piatemu víťazstvu vo voľbách a k štvrtej účasti vo vláde," zareagoval podľa Denníka N na otázku, či zvažuje kandidatúru.