SNS odmieta čiastočnú dekriminalizáciu drog,jej ministri ju nepodporia

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí s návrhom zákona, ktorý sa týka dekriminalizácie určitej skupiny drog. Jej ministri návrh z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) na stredajšom rokovaní vlády nepodporia. Oznámili to tlačovou správou, ktorú zaslali do médií.



"Legislatívny návrh na dekriminalizáciu omamných a psychotropných látok na Slovensku by mal prejsť širokou celospoločenskou diskusiou," uvádza sa v správe SNS. Zákon musí byť podľa SNS dobre koncipovaný, aby nedošlo k zvýšeniu už súčasných užívateľov drog.



"Myslíme si, že dôraz treba dať na prevenciu a nie na dekriminalizáciu drog, navyše heroínu alebo kokaínu," zdôraznil predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. SNS poukazuje, že dekriminalizácia môže priniesť úsporu pre justíciu, keďže sa počíta s nižším počtom odsúdených za drogy. Zároveň však treba podľa národniarov počítať s vyššími nákladmi pre zdravotníctvo.



"Na Slovensku narástol za posledné dve desaťročia počet liečených užívateľov drog o viac ako 50 percent. Dekriminalizáciou sa očakáva, že sa automaticky zvýši dopyt po týchto látkach, keďže sa odbúrava psychologická zábrana voči užívaniu drog. Po roku až dvoch sa predpokladá výrazné zvýšenie užívateľov drog a môže niekoľkonásobne rásť," tvrdí predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo a podpredseda SNS Štefan Zelník.



Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla zdôrazňuje, že návrh zákona vychádza z programového vyhlásenia vlády. "Prešiel štandardným legislatívnym procesom, vrátane predbežného pripomienkovania, riadneho medzirezortného pripomienkovania, Radou vlády SR pre protidrogovú politiku, Legislatívnou radou vlády SR. V procese neboli vznesené také pripomienky, na ktorých by sme sa nevedeli s inými rezortmi dohodnúť. Návrh predkladáme bez rozporov," uviedol.



Práve prevencia je podľa jeho slov dôležitou súčasťou návrhu. "Súhlasíme v tomto s názorom odborníkov, ktorí sa pri príprave návrhu zhodli na tom, že v prípade držby nepatrného množstva drogy by mala dostať prevencia prednosť pred doterajšou kriminalizáciou," doplnil. Cieľom návrhu je zároveň podľa neho, aby boli odhaľovaní a prísnejšie trestaní najmä díleri drog a aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty.



Predložený materiál prináša dekriminalizáciu prechovávania nepatrného množstva drog pre vlastnú potrebu. Návrh ustanovuje množstvá omamných a psychotropných látok pri postihovaní drogovej trestnej činnosti. Prvýkrát by držba nepatrného množstva mala byť trestaná ako priestupok a až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin. Mladším ako 18 rokov má byť okrem pokuty automaticky nariadená aj lekárska diagnostika, absolvovanie sociálneho poradenstva a prípadne aj liečba drogovej závislosti.