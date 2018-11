SNS sa dištancuje od vyhlásenia M. Lajčáka k paktu OSN o migrácii

SNS považuje ministrovo vyjadrenie za jeho osobný postoj a nie za oficiálne stanovisko Slovenskej republiky.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) je znepokojená vyjadrením ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), ktorý sa v piatok vyjadril ku globálnemu paktu OSN o migrácii. SNS považuje ministrovo vyjadrenie za jeho osobný postoj a nie za oficiálne stanovisko Slovenskej republiky. Uvádza sa to v stanovisku prvého podpredsedu strany Jaroslava Pašku.



"SNS konštatuje, že konečný návrh znenia Globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu z 11. júla 2018 je nevyváženým, kontradiktorickým dokumentom, ktorý zavádzaním nových politických mechanizmov, nástrojov a záväzkov vstupuje do integrity suverénnych štátov a závažne oslabuje ich zvrchovanosť v oblasti regulácie a výkonu migračnej politiky," uviedol Paška.



SNS podľa neho považuje za potrebné najskôr prerokovať uvedený dokument tak v orgánoch NR SR, ako aj koaličnej rady a až potom zverejňovať oficiálne postoje SR k tomu, či a ako bude participovať na implementácii navrhnutého dokumentu.



Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v piatok po stretnutí s českým rezortným kolegom Tomášom Petříčkom uviedol, že globálny pakt OSN o migrácii nie je dokument, ktorý by hovoril, že migrácia je ľudské právo, nie je tam povedané, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. "Práve naopak, je tam veľmi jednoznačne konštatované, že je suverénnym právom každého štátu formulovať svoju migračnú politiku," vyhlásil Lajčák, ktorý vyjadril presvedčenie, že Slovensko sa zachová ako rozumná a zodpovedná krajina.



Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.