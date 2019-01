SNS nepostaví do prezidentských volieb žiadneho kandidáta

Na margo toho, že sa spomínal ako možný kandidát na post prezidenta, uviedol, že kandidatúru nikdy neohlásil.

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nepostaví do tohtoročných prezidentských volieb žiadneho kandidáta. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to vyhlásil predseda strany a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Také je rozhodnutie štvrtkového (24. 1.) predsedníctva vládnej strany.



„SNS sa rozhodla, že pôjdeme cestou ako posledné prezidentské voľby a nebudeme mať žiadneho kandidáta na prezidenta SR. Myslíme si, že by sa nemali trieštiť národné hlasy,“ poznamenal Danko.



Na margo toho, že sa spomínal ako možný kandidát na post prezidenta, uviedol, že kandidatúru nikdy neohlásil. „Žasnem nad tým, že sa objavujem v prieskumoch. Nikdy som nehovoril, že budem kandidovať na prezidenta,“ podotkol Danko. Myslí si, že ak by sa o tento post mal uchádzať, mal by byť dlhšie vo verejnom priestore a mať viac skúseností.



Podľa Danka je jedinou cestou pre stranu, aby v roku 2020 predstavila silný program pre dôchodcov, mladých ľudí či podnikateľov. Jeho ambíciou je viesť stranu do budúcoročných parlamentných volieb ako jej líder.