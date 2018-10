Šnúra výjazdových rokovaní vlády pokračuje, zasadať bude v Sobranciach

Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. novembra tohto roku.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Šnúra výjazdových rokovaní vlády v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska bude druhý deň v priebehu tohto týždňa pokračovať vo štvrtok v Sobranciach. Vládny kabinet sa bude venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu tohto regiónu.



Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. novembra tohto roku. Najviac financií – 217.000 eur, má ísť na modernizáciu vykurovania bytových domov v Sobranciach. Na športovo-relaxačné centrum v Sobranciach by mala vláda odsúhlasiť 53.000 eur.



Financie pôjdu napríklad aj na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu v obci Baškovce, obnovu miestnych komunikácií, rekonštrukciu školských jedální či kuchýň a interiérov v kultúrnych domoch. Obec Horňa by mala získať 19.000 eur na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Obec Koromľa by mala dostať dotáciu 24.500 eur na rekonštrukciu strechy na budove materskej školy, na tento istý účel by mala obec Remetské Hámre získať 20.000 eur. Vládny kabinet by mal prideliť aj 60.000 eur obci Porúbka na obnovu strechy na základnej škole. Financie získajú aj rôzne farnosti z regiónu, napríklad na výmenu okien a dverí na chrámoch, rekonštrukciu vykurovania či na obnovu strechy na kostole.



S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadala v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali aj 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove. Po letnej prestávke zasadala vláda 18. septembra vo Svidníku. Vládny kabinet naposledy zasadal v stredu (3.10.) v rámci výjazdov do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska v obci Ploské v okrese Košice-okolie.