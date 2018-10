Slovensko dalo 20.000 eur kambodžskému domovu House of Family

Odovzdal mu ho spolu s darčekmi pre deti minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý je na návšteve Kambodžského kráľovstva.

Bratislava/Phnom Penh 16. októbra (TASR) – Detský domov House of Family v Kambodži získal od slovenskej vlády šek v hodnote 20.000 eur. Odovzdal mu ho spolu s darčekmi pre deti minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý je na návšteve Kambodžského kráľovstva.



Detský domov House of Family bol založený v roku 2003 Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a pôsobia v ňom aj dobrovoľníci zo Slovenska. House of Family pomáha deťom nakazeným vírusom HIV, ktoré prišli o svojich rodičov, alebo sa rodičia o ne nemohli starať. V domove je spolu okolo 60 detí a ich počet sa počas roka mení. "Našou prioritou je stabilizovať deti, ktoré k nám prídu po zdravotnej stránke, a potom môžu chodiť do školy. Každé dieťa má svoj príbeh a my hľadáme oblasti, ktoré ich bavia, alebo na ktoré majú kapacitu, tie rozvíjame, aby mali šancu dostať sa do reálneho života. Niekto bude kuchár, niekto automechanik a niekto možno bude študovať na univerzite," uviedol v správe pre médiá riaditeľ sirotinca Juraj Benca.



V Kambodži bol v 90. rokoch najvyšší výskyt vírusu HIV v celej Ázii. Deti v sirotinci sa však nakazené už narodili a vírus sa na ne preniesol z ich matiek. Vzhľadom na predošlé udalosti, akými boli občianska vojna, genocída a hladomor, krajina je značne sociálne oslabená. "Som rád, že aspoň takto sme mohli deti potešiť a pomôcť domovu, aby im mohol zabezpečiť to, čo potrebujú. Žiadne peniaze ani dary im nevrátia ich rodiny, ale môžu aspoň čiastočne zlepšiť ich život," dodal Kažimír.