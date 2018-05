S.O.S. poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch mestách

Kontaktné miesto je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvý raz už aj v Košiciach.

Poprad 11. mája (TASR) - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad od 1. apríla poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pracoviskách na Slovensku. Kontaktné miesto je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvý raz už aj v Košiciach.



„Spotrebiteľské poradenské centrum ADR (Alternative Dispute Resolution) v Poprade na Nábreží Jána Pavla je určené obyvateľom Prešovského kraja a Košický kraj má kontaktné miesto priamo vo svojej metropole v sídle Edukačného centra mimosúdneho riešenia sporov v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP. Spotrebiteľom Bratislavského kraja sú naši kolegovia k dispozícii v Bratislave na Grösslingovej ulici a v Trnave poradenstvo bezplatne poskytujeme v poradni na Trhovej ulici,“ uviedol predseda združenia Michal Fáber.



Poradenské centrá spotrebiteľom pomôžu pri problémoch s reklamáciou chybného produktu alebo služby v kamennom či internetovom obchode a pri odstúpení od zmluvy. Zároveň poradia pri problémoch s finančnými službami, zmluvami na dodávku energií, zmluvách o dielo a rôznych iných sporoch medzi predávajúcim a kupujúcim.



Projekty spotrebiteľských poradenských centier v spomínaných štyroch mestách sú financované v rámci dotácie Ministerstva hospodárstva SR a potrvajú do konca tohto roka. Pôsobia v nich kontaktné osoby, ktoré spotrebiteľom pomôžu spor vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou. Už dva roky rieši S.O.S. ako jediný subjekt na Slovensku všetky druhy spotrebiteľských sporov aj prostredníctvom inštitútu alternatívneho riešenia sporov a poverených osôb. „Ak prípad nie je možné riešiť poradenstvom, kontaktná osoba podnet presmeruje na inštitúcie, ktoré by v danom prípade mohli pomôcť,“ objasnila Petra Vargová Čakovská zo S.O.S. v Poprade.



Vlani riešila S.O.S. najviac podnetov z oblasti predaja mimo prevádzkových priestorov, vrátane podomového predaja energií, podnety týkajúce sa finančných služieb, reklamácie obuvi, stavebných a remeselných prác a pod. Služby mimosúdneho zastupovania v troch poradenských centrách v Poprade, Bratislave a Trnave minulý rok využilo 648 spotrebiteľov, v ich prospech sa podarilo vymôcť prostriedky v celkovej hodnote 64.200 eur. Združenie tiež poskytlo takmer 1700 telefonických a online konzultácií.



„Často sa stáva, že spotrebitelia počas prieskumu na ulici alebo v telefonickom rozhovore súhlasia, aby im predajca na skúšku poslal tovar a o pár mesiacov už vymáha vraj neuhradené poplatky. Zmluvy o poskytovaní elektriny alebo plynu nikdy neslobodno uzatvárať medzi dverami. Ak vám niekto zaklope a snaží sa vás na prahu presvedčiť, že má výhodnú ponuku, už to by mal byť varovný signál,“ zdôraznil Fáber.



Stále pretrvávajú aj problémy s reklamáciami obuvi, najmä tzv. módnej obuvi, ktorá je prakticky nereklamovateľná, hoci v obchodoch už takmer inú ako módnu obuv nenájdete. Ľudia tiež podľa neho príliš dôverčivo platia vysoké zálohy zhotoviteľom a remeselníkom, ktorí u nich zazvonili a sľúbili, že výhodne vymenia strechu alebo zateplia pivnicu. „Po tom, čo dostanú peniaze, však často objednané dielo v požadovanej kvalite neodovzdajú. Spotrebitelia často reklamovali aj nábytok, šperky, oblečenie, kozmetické služby, spodnú bielizeň či napríklad účes,“ uzatvára Fáber.