Zvyšujeme kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb, tvrdí rezort práce

Košice/Bratislava 13. marca (TASR) - Ministerstvo, respektíve štát nie sú zamestnávateľom opatrovateliek a opatrovateľov, napriek tomu robia všetko pre zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb prostredníctvom legislatívy a ďalších opatrení. Tvrdí to rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Zareagoval tým na tvrdenie člena predsedníctva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a riaditeľa Arcidiecéznej charity v Košiciach Cyrila Korpesia, podľa ktorého opatrenia v sociálnej oblasti pripravené minulý rok štátom nezaplatia podnikatelia, ale prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci.



Prvým z nich je podľa jeho slov nárast minimálnej mzdy zo 435 eur na 480 eur a s ňou aj prislúchajúce odvody do poisťovní. Druhým je povinnosť zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov so mzdou nižšou ako 520 eur, zaplatiť odvody vo výške desať percent. Tretím opatrením je podľa Korpesia zvýšenie príplatkov za nočné služby, za prácu cez víkendy a prácu vo sviatok, ktoré nadobudne účinnosť od 1. mája 2018.



Podľa hovorcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) Michala Stušku ich teší, že hlavnými neverejnými aktérmi, ktorí v tom samosprávam pomáhajú a sú zároveň aktívnymi partnermi v projektoch, vďaka ktorým MPSVR financuje napríklad mzdy mnohých opatrovateľov pre stovky opatrovaných ľudí na Slovensku, sú aj arcidiecézne charity v Košiciach či v Prešove.



"Práve preto, že kľúčovým problémom v dostupnosti a kvalite sociálnych služieb je aj podľa ich poskytovateľov či prijímateľov nedostatok kvalifikovaných a motivovaných záujemcov, príplatky za neštandardné režimy nočnej a víkendovej práce sú presne tie opatrenia, ktoré môžu zastaviť nezáujem o túto prácu a odchody opatrovateľov do Rakúska, alebo iných krajín za lepším ohodnotením," povedal Stuška.



Podľa jeho slov je novela zákona o sociálnych službách dôležitá pre klientov, ako aj neverejných zriaďovateľov. "Tým pádom nemožno hovoriť o žiadnej diskriminácií niektorého typu zriaďovateľov, prípadne ich klientov. Hlavným výsledkom zmien je posilnenie spolufinancovania sociálnych služieb zo strany MPSVR a jeho transparentnosti a objektívnosti, keďže niektoré samosprávy si, žiaľ, naďalej svoje povinnosti neplnia dostatočne a sústreďujú sa v svojich rozpočtoch často na iné lokálne politické priority," zdôraznil Stuška.



Od januára tohto roka preto MPSVR poskytuje podľa neho na každé lôžko verejnému aj neverejnému zriaďovateľovi rovnaký príspevok, pri najťažšom a najnákladnejšom stupni odkázanosti klienta je to 456,75 eura mesačne, čo je takmer o 140 eur viac, ako doteraz.



Rezort práce podľa Stušku zvýšil za ostatných šesť rokov výdavky štátu na sociálne služby takmer päťnásobne a pre rok 2018 o približne 50.000.000 eur, čo sa nestalo prakticky pri žiadnej kapitole štátneho rozpočtu v SR.



Pôsobnosť obcí i krajov pri financovaní poskytovanej sociálnej služby a povinnosti zazmluvňovať služby neverejných poskytovateľov v prípade nedostatku svojich kapacít existovala aj podľa doterajšej právnej úpravy, teda určite nie je pre samosprávy neznámou, dodal Stuška.