Sociológ: Ľudia sa cítia oklamaní, tlak z ulice tak rýchlo neutíchne

Michal Vašečka ale tvrdí, že u Roberta Fica si nie je istý, či pocity ľudí v uliciach chápe.

Bratislava 17. marca (TASR) - Piatkové zhromaždenia (16.3.) v desiatkach slovenských miest volajúce po slušnom Slovensku mali inú príchuť ako tie predchádzajúce. Desaťtisíce ľudí sa cítili byť oklamaní politickou elitou, už nejde "iba" o to, že sú frustrovaní. Myslí si to sociológ Michal Vašečka.



"Prišli totiž k poznaniu, že arogancia moci je nekonečná a že mnohí politici nepochopili vôbec nič," uviedol Vašečka. Ten predpokladá, že sila protestov sa môže ešte stupňovať, "uvidí sa po zložení novej vlády". Tlak ulice môže mať podľa neho na politikov účinok. "A to na niektorých poslancov Smeru-SD aj Mosta-Híd, môžu dôjsť k presvedčeniu, že situácia takto ďalej nemôže pokračovať," myslí si Vašečka.



Sociológ ale tvrdí, že u Roberta Fica (Smer-SD) si nie je istý, či pocity ľudí v uliciach chápe. "Pretože on je technik moci, úprimne nerozumie emóciám ľudí, ktorí boli v piatok v uliciach. On si naozaj môže myslieť, že tlak je organizovaný zo zahraničia, odzrkadľuje to totiž jeho svet technokratického myslenia v politike," povedal Vašečka. "Ak si ale niekto myslí, tlak z ulice upadne do dvoch týždňov, mýli sa," doplnil.



Podľa sociológa bude zaujímavé sledovať aj zahraničné elity v kontexte vnútropolitickej situácie na Slovensku. "Napríklad Európska komisia môže nejakým zásadným spôsobom vstúpiť do čerpania eurofondov," zamyslel sa Vašečka.