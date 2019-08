Sólymos: Do konca volebného obdobia máme pred sebou ešte veľké veci

Chceme dotiahnuť zálohovanie PET fliaš a plechoviek, zakázať jednorazové plasty a presadiť veľkú novelu odpadového zákona, priblížil L. Sólymos.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia má do konca volebného obdobia ešte v pláne "veľké veci". V rozhovore pre TASR to uviedol jeho šéf László Sólymos (Most-Híd). Ten dúfa, že bude politická situácia natoľko stabilná, že ich bude môcť dotiahnuť do konca. Zlepšovanie životného prostredia však podľa jeho slov má vo vláde podporu.



"Chceme dotiahnuť zálohovanie PET fliaš a plechoviek, zakázať jednorazové plasty a presadiť veľkú novelu odpadového zákona. Veľmi dôležité je pre nás, aby v parlamente prešiel zákon o ochrane prírody. Na jeseň chceme dotiahnuť kotlíkovú dotáciu, teda výmenu starých kotlov v domácnostiach za ekologické. Pracujeme tiež na pláne dokončenia vodovodov a kanalizácií, ktorý by sme chceli dať na vládu koncom septembra," priblížil minister.



Ministerstvo sa tiež na jeseň bude venovať organizácii Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie (Clean Air Forum) 2019, ktoré sa uskutoční 28. a 29. novembra v Bratislave. "Je to veľmi prestížna záležitosť," myslí si minister. Cieľom fóra je poskytnúť účastníkom platformu pre výmenu skúseností a osvedčených postupov. Predchádzajúci ročník sa uskutočnil v Paríži.



Sólymos je presvedčený, že po tri a pol roku vo vláde má téma životného prostredia oveľa väčšiu váhu ako na začiatku. "Podarilo sa nám presadiť veľa vecí, do ktorých sa predtým nikomu nechcelo. Zvýšili sme poplatky za skládkovanie, presadili nový rybársky zákon... Háklivé témy," opisuje.



Priznáva, že vo vláde sú niekedy rozličné názory, prípadná kritika však podľa neho bola vždy konštruktívna. Vníma tiež, že téma životného prostredia dôležitá aj pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý sa s ňou stretáva na rokovaniach európskych aj svetových lídrov. "Tým pádom sa veci presadzujú ľahšie," skonštatoval Sólymos.