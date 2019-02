Správa chránených území Dunajské Luhy a Ponitrie sa má zjednotiť

Opatrenie kritizuje Slovenský ochranársky snem (S-O-S), ktorý ministerstvu a Štátnej ochrane prírody poslal výzvu na jeho zrušenie. Podpísalo sa pod ňu 70 osobností ochranárskeho života.

Bratislava 9. februára (TASR) - Správa chránených krajinných oblastí Dunajské Luhy a Ponitrie sa má administratívne zjednotiť. Potvrdil to generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Martin Lakanda, ktorý zdôrazňuje, že nejde o zásah do samotných chránených území, ale o zmenu organizačnej štruktúry ŠOP SR. Od tej si sľubuje vyššiu efektivitu.



"Toto opatrenie napríklad umožní kolegom zo Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy vykonávať terénne práce na území Dunajských Luhov aj Ponitria - zdieľať odborné a technické kapacity. ŠOP SR mala dlhodobo problém obsadiť niektoré kľúčové pozície práve na Správe Dunajských Luhov," vysvetlil Lakanda.



Šéf ochranárov tiež odmieta, že týmto krokom dôjde k masívnemu prepúšťaniu. "Celkovo zaniknú jedno až dve prekrývajúce sa miesta, pričom jedno z nich by bolo výhľadovo aj tak neobsadené. Súčasný zamestnanec totiž požiadal o uvoľnenie z výkonu funkcie na najbližšie štyri roky," priblížil.



Pozitívne sa k zmenám stavia aj vedenie Ministerstva životného prostredia SR. "Reorganizácia má prispieť k efektívnej ochrane prírody," povedal na tohtotýždňovom rokovaní parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla. Reagoval tak na otázku opozičnej poslankyne Anny Zemanovej (SaS) o zlučovaní spomínaných správ.



Opatrenie naopak kritizuje Slovenský ochranársky snem (S-O-S), ktorý ministerstvu a ŠOP SR poslal výzvu na jeho zrušenie. Podpísalo sa pod ňu 70 osobností ochranárskeho života. "Územie dvoch výrazne odlišných CHKO je natoľko rozľahlé a zasahuje do toľkých administratívnych celkov, že jeho dôsledné spravovanie je pri zlúčení správ CHKO absolútne nereálne. V prípade navrhovaného prepúšťania by sa situácia ešte zhoršila," konštatuje sa vo výzve, ktorá zároveň vyzdvihuje dôležitosť ochrany dunajských luhov.