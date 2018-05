SPA chce diskutovať o parkovaní v turisticky významných mestách

Slovenská parkovacia asociácia (SPA) bude v Kežmarku diskutovať s predstaviteľmi miest a obcí o vplyve cestovného ruchu na parkovanie v ich intraviláne.

Témou diskusie 10. kolokvia SPA, ktoré sa uskutoční v utorok 22. mája v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, však bude všeobecne riešenie sezónneho parkovania pri turistických atrakciách či kultúrno-športových podujatiach. Účasť potvrdili viacerí zástupcovia najmä podtatranských miest a obcí.



"Počas dopoludňajšieho rokovania s predstaviteľmi slovenských miest zaujímavých pre turistov chceme rozobrať súčasný stav parkovania v ich mestách. Hovoriť budeme i o tom, v akom stave je u nich dopravné plánovanie a osobitne parkovanie," konkretizoval predseda SPA Miroslav Lepeta. Následne plánujú pomenovať spoločné problémy v statickej doprave počas sezóny v mestách so zvýšeným pohybom turistov.



Cieľom je hľadať spoločné odpovede na otázky, či v nich parkovanie regulovať alebo zabezpečiť bezplatné státie, či povoliť vstup do centier alebo vybudovať odstavné parkoviská aj s kyvadlovou dopravou a podobne. To je len niekoľko problémov, ktoré by mali byť otvorené, a potrebu ich riešenia v prvom rade načrtli samotní predstavitelia miest. SPA ich totiž už pred časom oslovila s možnosťou zorganizovania kolokvia práve na túto tému.



"Taktiež chceme na kolokviu predstaviť spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR. Venovať sa budeme výzve s názvom 'Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách – Stratégia riešenia parkovania v SR'. Sľubujeme si od nej aj vypracovanie celoslovenskej koncepcie v statickej doprave," dodáva Lepeta.



SPA združuje organizácie zabezpečujúce prevádzkovanie parkovísk, orgány miest, investorov, realizátorov stavieb a ďalších záujemcov o parkovanie a garážovanie. Je tiež členom Európskej parkovacej asociácie.