Špeciálne základné školy neprídu o financie na asistentov učiteľa

Bratislava 5. augusta (TASR) – Špeciálne školy neprídu o financie určené na asistentov učiteľa, okrem toho rezort školstva žiadnych asistentov ani neodoberá, naopak, ich kapacity budú posilnené. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii na vyjadrenie bývalej europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá tvrdí, že rezort školstva znižuje asistentov učiteľov v špeciálnych školách.



"Ministerstvo školstva v prvom kroku stransparentnilo metodiku na prideľovanie dotácií pre asistentov učiteľa na základe počtu žiakov a závažnosti postihnutia. Tým posilnilo asistentov na základných školách s cieľom podporiť integráciu žiakov špeciálnych škôl do základných škôl v prípadoch, keď ju rodičia a žiaci žiadajú," uviedlo ministerstvo školstva. Rezort zároveň tvrdí, že z príspevku "umožní financovanie asistentov učiteľa aj na bežných základných školách, ktorým sa doteraz pri prideľovaní príspevku nevychádzalo v ústrety."



Rezort školstva pripomenul, že zvolal rokovanie s vedením asociácie špeciálnych základných škôl s cieľom určiť objem dofinancovania ich nárokov tak, aby bola zachovaná požiadavka na asistentov aj v špeciálnych školách. "Špeciálne školy v žiadnom prípade neprídu o svoje financie na asistentov, ministerstvo žiadnych asistentov neodoberá, naopak ich kapacity budú posilnené," dodal rezort školstva.



Žitňanská na svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že ministerstvo školstva zlyhalo, pretože ani tento školský rok nedostanú všetky deti so zdravotným postihnutím asistentov učiteľa podľa potreby. "Navyše sa ministerstvo rozhodlo pre nepochopiteľný krok - odňať časť asistentov zo špeciálnych škôl. Síce to zdôvodňuje snahou o integráciu detí so zdravotným postihnutím do bežných škôl, ale faktom je, že na tých špeciálnych školách, kde doposiaľ títo dnes už prevelení asistenti pôsobili, deti s ťažkým zdravotným postihnutím zostanú, len odteraz bez potrebnej a nevyhnutnej asistencie," povedala Žitňanská.



Žiaci so znevýhodnením a ich integrácia sú podľa rezort školstva "jednou z jeho priorít, čo dokazuje aj dodatočné zvýšenie financií na asistentov učiteľa v roku 2018 v objeme štyri milióny eur, v roku 2019 zatiaľ v objeme takmer 1,4 milióna eur."