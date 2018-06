Národný park Slovenský raj oslavuje 30. výročie svojho vzniku

Významný medzník v histórii NP predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v júni 2016.

Spišská Nová Ves 21. júna (TASR) – Národný park (NP) Slovenský raj si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho vzniku. Minister životného prostredia László Sólymos vo štvrtok na tlačovej konferencii v Spišskej Novej Vsi pri tejto príležitosti uviedol, že za tie roky sa na Slovensku veľa vecí zmenilo a práve ochrana prírody patrí medzi oblasti, "v ktorých máme čo dobiehať".



Šéf envirorezortu poďakoval zamestnancom NP za ich dlhoročnú prácu a zároveň podotkol, že práve v Slovenskom raji vidieť, ako sa ochrana prírody môže stať jedným z pilierov rozvoja celého regiónu.



Významný medzník v histórii NP predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v júni 2016. "Tá nastavila jasné pravidlá hospodárenia, pričom sa vytýčili územia, ktoré sa majú nechať bez zásahov človeka. V súčasnosti tvorí takáto zóna 25 percent z celkového územia Slovenského raja," upozornil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.



Zonácia však podľa neho zároveň umožnila naštartovať aj nové ekoturistické aktivity ako napr. splav Prielomu Hornádu a sprístupnenie ferraty Kyseľ. Sólymos upozornil, že vďaka zonácii Štátna ochrana prírody (ŠOP) historicky prvýkrát získala odkúpením pozemkov svoj vlastný les. "Touto cestou napredujeme aj v ďalších lokalitách. Minulý rok sme začali aktívne využívať predkupné práva na národných parkoch po celom Slovensku. Len nedávno sme kúpili približne 67 hektárov v Poloninách, predtým v Slovenskom krase či v Malej Fatre," podotkol minister.



Cez novelu zákona o ochrane prírody chce rezort nastaviť pravidlá pre všetkých zainteresovaných a zároveň docieliť, aby štátne pozemky v bezzásahových územiach prešli celoplošne pod správu ŠOP. "Onedlho novelu predložíme do pripomienkového konania, na jeseň, dúfame, už bude v NR SR," ozrejmil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko s tým, že zákon o ochrane prírody z roku 2002 je v súčasnosti z viacerých ohľadov už prekonaný. Jeho novela by mala zvýšiť možnosti ochrany prírody v národných parkoch.



"Chceme, aby do roku 2025 až polovica územia národných parkov bola bezzásahová a na zvyšných územiach sa hospodárilo spôsobom blízkym prírode. Čaká nás ťažká diskusia, Slovenský raj je však príkladom toho, čo môže rozvoju celého regiónu priniesť moderná ochrana prírody, kde sú pravidlá cez zonáciu a zákony jasne nastavené pre každého, koho sa to týka," konštatoval Sólymos.



NP Slovenský raj získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. Tvoria ho zachované krasové planiny, hlboko zarezané riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s vodopádmi, rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra. V roku 1964 bol Slovenský raj ako prvý na Slovensku vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. Za NP bolo toto územie vyhlásené v roku 1988 a hoci je prísne chránené, vďaka hustej sieti turistických chodníkov, ktoré sú v nepriechodných úsekoch sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami, je z veľkej časti sprístupnené. Vlani do NP zavítalo 650.000 návštevníkov.