Splnomocnenec vlády A. Ravasz rokoval s desiatkami rómskych starostov

Podľa Ravasza je po minuloročných komunálnych voľbách rekordný počet rómskych starostov obcí, odhaduje ich na celkovo 45.

Vtáčkovce 18. januára (TASR) – Priority úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a možnosti čerpania eurofondov na rôzne obecné projekty patrili k témam piatkového stretnutia splnomocnenca vlády Ábela Ravasza s tromi desiatkami rómskych starostov z celého Slovenska. Stretnutie sa konalo v obci Vtáčkovce v okrese Košice-okolie, kde je na čele samosprávy Gabriela Gáborová, jedna z dvoch rómskych starostiek na Slovensku.



Podľa Ravasza je po minuloročných komunálnych voľbách rekordný počet rómskych starostov obcí, odhaduje ich na celkovo 45. Rozhovory s tými, ktorí prijali pozvanie, označil za veľmi užitočné pre obe strany. "Vieme sa takto porozprávať, o čom sú priority úradu, a na druhej strane si vieme vypočuť spätnú väzbu starostov, v čom by sme mali pridať, čo máme dobre vyriešené, ako fungujú tie projekty, ktoré dávame do pozornosti, či idú do investícií, alebo či u nich fungujú terénne služby," zhodnotil pre novinárov.



Starostov Ravasz upozornil na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od septembra 2020, na čo sa musia obce pripraviť. "Máme eurofondový projekt na to, aby mohli dotvoriť prípadné chýbajúce kapacity. Ďalšie investičné projekty, ktoré sú dostupné, sa týkajú komunitných centier, prestupného bývania, ciest, pitnej vody či kanalizácie. Čiže je to široký sortiment možností pre obce, samozrejme aj s ich spoluúčasťou," uviedol.



Z podnetov od starostov splnomocnenec spomenul chýbajúce zdroje z eurofondov na výstavbu základných škôl, potrebu väčšej podpory zamestnávateľom ochotných zamestnať väčší počet pracovníkov z marginalizovaných komunít, ako aj problém s pozemkovými úpravami.



Starostka Vtáčkoviec ocenila spoločné stretnutie ako prínosné pre šéfov samospráv. "Získali sme množstvo informácií, čo sa týka projektov, konkrétne aj v našej obci," povedala. Vo Vtáčkovciach plánujú výstavbu materskej školy, ako aj zapojenie sa do ďalšej fázy terénnej sociálnej práce.



Na stretnutí sa zúčastnil aj rómsky poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Vavrek, ktorý taktiež informoval o svojich prioritách poslaneckej činnosti. "Chceme vytvoriť nejaké spoločné fórum na diskusiu o aktuálnych problémoch a dal som aj verejný prísľub, že každého starostu navštívim v jeho obci," konštatoval.