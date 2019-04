Spoločnosť SEWA ako príklad dobrej ekologickej praxe

Bratislava 24. apríla (OTS) -Spoločnosť SEWA zadarmo zbiera elektroodpad a batérie aj prostredníctvom projektov určených pre deti a žiakov. Najstarším z nich je projekt Vymeňte elektro za lopty! , v rámci ktorého sa 424 školám v priebehu rokov 2014 až 2018 podarilo vyzbierať 267 ton elektroodpadu. Za vyzbierané množstvá sú školy odmenené športovými potrebami, ktoré môžu využívať v rámci školských športových aktivít.Eko-výchovný projekt ElektroOdpad–Dopad už druhý školský rok v rámci rovesníckeho vzdelávania vysvetľuje žiakom životný cyklus elektrospotrebičov, od ich výroby až po ekologické spracovanie. Do projektu sa od septembra 2017 zapojilo 22 základných a stredných škôl, ktoré do konca marca 2019 vyzbierali spolu takmer 20 ton elektroodpadu.Najmenším deťom– škôlkarom v Bratislavskom a Trnavskom kraji je určený mimoriadne obľúbený eko-výchovný projekt Zbierame použité batérie so Šmudlom , do ktorého sa od jeho začiatku v marci 2017 až do súčasnosti zapojilo 200 materských škôl. Takmer 18 tisíc detí vyzbieralo spolu viac ako 13 ton použitých batérií. Deti v úlohách lesných zvieratiek riešia spolu so Šmudlom záhadu znečistenej vody v susednom lese. Spoločne sa hravou formou naučia nielen ako správne nakladať so všetkými druhmi odpadu (papier, plasty, sklo), ale dozvedia sa, z čoho sa skladajú batérie požívané aj v hračkách, a prečo sa nemôžu vyhadzovať do obyčajného smetného koša. E-Deratizácia je program pre firmy a inštitúcie, v ktorom SEWA zabezpečuje bezplatný zber elektroodpadu a použitých batérií zo súkromných, štátnych i verejných inštitúcií po celom Slovensku. V roku 2018 v rámci programu 543 firiem z celého Slovenska vyzbieralo takmer 729 ton elektroodpadu.Až 911 Zelených certifikátov, potvrdzujúcich aktívny postoj firmy k ochrane životného prostredia, zaslala SEWA inštitúciám, firmám a školám, ktoré jej v roku 2018 odovzdali elektroodpad a použité batérie na ekologické spracovanie.Aj vďaka týmto aktivitám SEWA vzdeláva a podporuje správne návyky pri nakladaní s odpadmi na Slovensku.Slovensko-anglická publikácia Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja, ktorej cieľom je informovať o podstate a význame prechodu na obehové hospodárstvo, jeho ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadoch i prínosoch, ako aj medzinárodných východísk a situácii na Slovensku, obsahuje trendy, rozhovory a príklady z praxe zamerané na výrobu a spotrebu, odpadové hospodárstvo, druhotné suroviny, inovácie i konkurencieschopnosť. Najväčší priestor je venovaný práve dobrým príkladom z praxe, ktoré slúžia ako vhodný zdroj inšpirácie pre všetky organizácie zaoberajúce sa otázkami obehového hospodárstva. Dôležitosť tohto smerovania si uvedomuje aj minister životného prostredia László Sólymos:uviedol v publikácii.