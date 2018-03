V spore o liek Vargatef súd rozhodol v prospech súkromných poisťovní

Zdravotné poisťovne Dôvera a Union sa vlani rozhodli zažalovať ministerstvo zdravotníctva.

Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nateraz nebude komentovať rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý sa v spore o liek Vargatef priklonil na stranu súkromných zdravotných poisťovní.



Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová potvrdila, že MZ momentálne čaká na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku, v ktorom sú uvedené aj dôvody rozhodnutia, a tak sa k nemu zatiaľ bližšie nebude vyjadrovať. "Naďalej sme však presvedčení, že boli splnené zákonné podmienky pre zaradenie lieku Vargatef do kategorizačného zoznamu," napísala v stanovisku.



Liek Vargatef sa používa na liečbu rakoviny pľúc, v kategorizačnom zozname sa nachádzajú lieky, ktoré musia zdravotné poisťovne (ZP) preplácať zo zákona. ZP Dôvera a Union ZP sa vlani rozhodli zažalovať ministerstvo zdravotníctva, pretože sa im nepáčilo, že do kategorizačného zoznamu sa tento liek dostal s cenou, pri ktorej nebola preukázaná nákladová efektivita, označili to nezákonné. "Liek bol do kategorizácie uvedený s privysokou cenou, čím dochádza k neefektívnemu míňaniu peňazí zo zdravotných odvodov," vysvetlil PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.



Krajský súd v Bratislave tento týždeň rozhodol, že žalobou napadnuté rozhodnutie rezortu zdravotníctva bolo zrušené a vrátené MZ na ďalšie konanie z dôvodu jeho nepreskúmateľnosti. Dôvera aj Union ZP to vítajú.



"Rozhodnutie bolo MZ vrátené na ďalšie konanie, čo znamená, že MZ by malo vec opätovne prerokovať a rozhodnúť, či z podanej žiadosti a námietok žiadateľa vyplýva splnenie podmienok pre zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov," vysvetlila hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Štepianský z Dôvery však pripomenul, že rozhodnutie MZ súd zrušil z dôvodu procesných nedostatkov pri jeho vydávaní. "Napriek tomu sme presvedčení, že liek bol do kategorizácie uvedený s privysokou cenou. Budeme čakať, ako sa s tým rezort vyrovná, v tomto čase sa venujeme vyčísleniu škody, ktorá vznikla týmto rozhodnutím ministerstva na rozpočte verejného zdravotného poistenia," dodal Štepianský.



Proti rozhodnutiu súdu je prípustný mimoriadny opravný prostriedok - kasačná sťažnosť, uviedol tento týždeň hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.