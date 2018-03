Spor s advokátom R. Bžánom sa štát rozhodol riešiť žalobou

Štát považuje zmluvu na právne služby za neplatnú. Odmena je naďalej zaistená políciou.

Bratislava 29. marca (TASR) - Spor s advokátom Radomírom Bžánom sa štát rozhodol riešiť žalobou. Na súde bude žiadať späť všetky vyplatené milióny. Televízii Markíza to potvrdil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Bžánova advokátska firma vyhrala štátu 700-miliónový spor o elektráreň Gabčíkovo, Bžán mal za to dostať neprimerane vysokú odmenu. Štát považuje zmluvu na právne služby za neplatnú. Odmena je naďalej zaistená políciou.



"Podali sme žalobu na vrátenie sumy, ktorú sme zaplatili podmienečne pánovi Bžánovi a čakáme na súdny spor," povedal pre televíziu minister hospodárstva Peter Žiga. Všetky pokusy dohodnúť sa s Bžánom mimosúdne podľa ministra stroskotali.



Štát žalobu postavil najmä na zisteniach Úradu pre verejné obstarávanie. Ten našiel v MH Manažmente, ktorý je nástupcom Fondu národného majetku, viaceré vážne porušenia zákonov pri súťaži na právne služby. Bžán mal totiž dostať zákazku bez súťaže. "Podmienky pri prideľovaní súdnych sporov neboli transparentné," povedal Žiga.



Advokátska kancelária považuje žalobu za nedôvodnú a tvrdí, že ak sa raz dohodnú a schvália podmienky kontraktu, nie je možné potom prísť a celú zmluvu spochybňovať. Žiga uviedol, že "Bžán súdny spor vyhral, nejaká odmena mu prináleží, ale o tom rozhodne súd".



Bžán mal pôvodne dostať odmenu vyše 70 miliónov eur, tá však nakoniec klesla na viac ako 17 miliónov eur. Bžánovi ju aj vyplatili, no ministerstvo zároveň avizovalo, že sa o ňu bude súdiť. Žalobu pripravovali štyri mesiace, na súd ju podali začiatkom marca.