Štátny pedagogický ústav v rámci Erasmus+ zrealizuje blended mobility

Bratislava 5. júna (TASR) – Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ zrealizuje "blended mobility" a multiplikačné podujatie pre učiteľov, pôjde o medzinárodnú konferenciu pre pedagógov. TASR o tom informovala Mária Lukáčová zo ŠPÚ.



Obsahom vzdelávania "blended mobility", ktoré bude trvať päť dní, je organizácia vzdelávania a akreditácia programu. Cieľovou skupina sú učitelia rómskeho jazyka, resp. učitelia, ktorí majú o tento jazyk záujem. Mobilita by sa mala podľa Lukáčovej uskutočniť zhruba v polovici septembra v priestoroch ŠPÚ v Bratislave.



"Multiplikačné podujatie, teda medzinárodná konferencia, na ktorej budú prezentované jednotlivé výstupy projektu, by sa mala konať v apríli budúceho roka. Konferencia by sa mala byť tiež v Bratislave," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Zameraná bude aj na rómčinu a inklúziu Rómov v školskom systéme.