Slová ministra Kaliňáka ma už nezaujímajú, odkazuje Žitňanská

Bratislava 3. marca (TASR) - Ministerku spravodlivosti a podpredsedníčku Mosta-Híd Luciu Žitňanskú už slová ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) nezaujímajú. Uviedla to v reakcii na jeho vyjadrenie, že nateraz nemieni svoju funkciu opustiť. Podľa Mosta-Híd by mal." povedal Žitňanská.Republiková rada by mala rozhodovať o tom, či strana zostane v koalícii, alebo ju opustí.uviedol pre TASR minister životného prostredia a podpredseda Mosta-Híd László Sólymos. Pripomenul, že Most-Híd už svoj postoj povedal." doplnil.Zvolanie republikovej rady je reakciou na vyjadrenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka v sobotnej diskusii RTVS Sobotné dialógy. Kaliňák tam povedal, že sa nechystá odstúpiť z funkcie a chce všetky sily venovať tomu, aby polícia bola schopná v spolupráci s prokuratúrou objasniť vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.Most-Híd tento týždeň po rokovaní predsedníctva povedal, že Kaliňák by mal odstúpiť, ale konať musí Smer-SD. Predseda Béla Bugár tiež avizoval, že podľa toho, ako sa Smer-SD rozhodne, Most-Híd zaujme stanovisko. Bugár si však nemyslí, že by bolo potrebné obetovať vládu ako celok.Klub Mosta-Híd a koalíciu pre súčasnú situáciu okolo vraždy a podozrení na prepojenia politikov na taliansku mafiu opustil poslanec Igor Janckulík. Z Úradu vlády odchádza šéf kancelárie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Roman Šipoš. Svoje pozície na úrade vlády opustili do vyšetrenia vraždy aj Mária Trošková a Viliam Jasaň, o ktorých písal vo svojom článku zavraždený novinár v súvislosti s talianskou mafiou.