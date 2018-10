SR môže ovplyvniť smerovanie OBSE, zhodli sa diskutujúci na SBF 2018

Ako upozornila Klaudia Báňaiová zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, na rozdiel od predsedníctva v Rade EÚ nie je predsedníctvo v OBSE prevažne administratívne, ale politické.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Počas svojho predsedníctva môže Slovensko významne ovplyvniť smerovanie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Zhodli sa na tom účastníci diskusie na Slovenskom bezpečnostnom fóre (SBF) 2018. OBSE je podľa nich špecifickou organizáciou, ktorá má veľký význam napríklad v konflikte na Ukrajine, ale aj preto, že jej členmi sú rôznorodé krajiny, okrem iných aj USA a Rusko.



Ako upozornila Klaudia Báňaiová zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, na rozdiel od predsedníctva v Rade EÚ nie je predsedníctvo v OBSE prevažne administratívne, ale politické. "Slovensko bude udávať tón a bude mať politickú zodpovednosť. Do OBSE môže vniesť svoj národný záujem," vyzdvihla.



"Naša zahraničná politika je dosť dobrá na to, aby sme v budúcom roku skúsili túto inštitúciu posunúť malými krokmi dopredu. Zaslúži si pozornosť, napríklad preto, že máme hranicu s Ukrajinou a aj vďaka OBSE tento konflikt ešte nemá medzinárodný dosah," myslí si stály predstaviteľ SR pri OBSE Radomír Boháč. Doplnil, že OBSE je najlacnejšia regionálna organizácia na svete, napriek tomu má výsledky.



Slovenské priority budú podľa neho iné ako jeho predchodcov. "Chceme sa odlíšiť od ostatných. Nie sme Taliani, nebudeme tlačiť stredomorskú úniu a nebudeme tlačiť migráciu," avizoval. Ako však upozornil riaditeľ odboru pre predsedníctvo SR v OBSE na rezorte diplomacie Róbert Kirnág, niektoré priority si Slovensko nemôže vybrať, jednoducho sa im musí venovať. "Konflikt na Ukrajine nie je zamrznutý, je to živý konflikt. Ide nám o ochranu civilného obyvateľstva," povedal.



Samuel Goda z Ekonomickej univerzity v Bratislave vyzdvihol, že OBSE má holistický prístup - nevenuje sa len vojenskej bezpečnosti, ale napríklad aj životnému prostrediu. "Je veľmi veľa vecí, ktoré sa týkajú OBSE, čo je požehnaním a prekliatím zároveň. Je priamo prítomná v konfliktných oblastiach. Má veľmi veľa výziev, ktorým čelí, no práve to jej dáva tú pridanú hodnotu," poznamenal.



Generálna riaditeľka jednej zo sekcií na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Karla Wursterová zdôraznila, že nejde o predsedníctvo MZVaEZ, ale celého Slovenska - vlády, parlamentu aj občianskej spoločnosti. "Slovensko je krajina, ktorá je silná, ktorá dokázala na medzinárodnej politickej scéne, že sme relevantným hráčom. Chceme to dokázať aj počas predsedníctva v OBSE," vyhlásila. Dodala však, že predsedníctvo sa bude snažiť byť realistické - nemať prehnané očakávania a riešiť najmä témy, ktoré aktuálne rezonujú.