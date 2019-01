SR nepovažuje prezidentské voľby vo Venezuele za legitímne

Slovensko tiež považuje v súlade s politikou EÚ za dôležité, aby bol stanovený konkrétny časový rámec, v akom by Madurova administratíva vyhlásila nové transparentné prezidentské voľby.

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenská republika sa nezúčastnila na inaugurácii staronového prezidenta Venezuely Nicolása Madura 10. januára, čím jasne signalizovala, že nepovažuje tamojšie prezidentské voľby za legitímne a demokratické. Poslancom Národnej rady (NR) SR to počas parlamentnej Hodiny otázok odkázal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Keďže nemohol byť osobne prítomný, jeho odpoveď prečítala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). O Lajčákov postoj k situácii vo Venezuele sa zaujímal Martin Klus (SaS).



"SR ako súčasť Európskej únie (EÚ) považuje Národné zhromaždenie na čele s Juanom Guaidóm za legitímny orgán demokraticky zvolených zástupcov ľudu Venezuely. SR považuje vyhlásenie demokratických volieb za jedinú udržateľnú cestu zo súčasnej politickej slepej uličky a hlbokej spoločenskej krízy vo Venezuele," povedal Lajčák.



Slovensko tiež považuje v súlade s politikou EÚ za dôležité, aby bol stanovený konkrétny časový rámec, v akom by Madurova administratíva vyhlásila nové transparentné prezidentské voľby. Ak k tomu nedôjde v najbližších dňoch, EÚ podnikne potrebné kroky. Jednou z možností je aj otázka uznania Juana Guaidóa za prezidenta, respektíve legitímneho partnera EÚ, uzavrel Lajčák.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli v súlade s venezuelskou ústavou uznali Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky.



Europoslanci zároveň vyzvali vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú a členské štáty EÚ, aby preukázali jednotu a takisto uznali Guaidóa za jediného legitímneho dočasného prezidenta Venezuely. A to až do vyhlásenia nových slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb, ktoré by v krajine obnovili demokraciu.