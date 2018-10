SR sa zapojila do najväčšieho zdravotníckeho poľného cvičenia v Európe

Cieľom cvičenia bol výcvik zvládnutia mimoriadnej udalosti, akou je zemetrasenie a bolo spojené s plánovaným cvičením v rámci projektu modulárnej poľnej nemocnice European Modular Field Hospital.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenská posádka sa má vo štvrtok (18.10.) o 12.30 vrátiť z najväčšieho zdravotníckeho poľného cvičenia v Európe s názvom EU Modex Romania. Informoval o tom hovorca MV SR Petar Lazarov. Cieľom cvičenia bol výcvik zvládnutia mimoriadnej udalosti, akou je zemetrasenie a bolo spojené s plánovaným cvičením v rámci projektu modulárnej poľnej nemocnice European Modular Field Hospital.



Do cvičenia sa MV zapojilo prostredníctvom spoločného projektu Slovenska, Nemecka a Rakúska s názvom EURACARE Flight & Shelter, ktorý predstavuje modul leteckej evakuácie z miesta zasiahnutého katastrofou. Slovenský modul v rámci spoločného projektu požiadali o nasadenie do akcie v Bukurešti na pondelok (15.10.), kedy Letky MV SR s posádkou a Asociáciou Samaritánov SR odleteli z bratislavského letiska M. R. Štefánika.



V rumunskej Bukurešti mali byť nasadené moduly z 30 štátov, vrátane expertov mechanizmu Únie na úseku civilnej ochrany, Európskej modulárnej poľnej nemocnice a ostatných lekárskych intervenčných kapacít. Rezort vnútra uviedol, že na cvičení sa má zúčastniť aj Operačné a koordinačné centrum v Bruseli, vybrané národné kontaktné miesta pre CO a zastúpenie EU Komisie na čele s komisárom pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christosom Stylianidesom.