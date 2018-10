SR začne vyberať európskeho prokurátora

Vo štvrtok totiž vstupuje do účinnosti zákon o zastúpení SR v orgánoch Európskej prokuratúry, ktorý hovorí, že generálny prokurátor vyhlási prvé výberové konanie najneskôr do 31. decembra 2018.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenská republika spustí v najbližších týždňoch proces hľadania kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Vo štvrtok 1. novembra totiž vstupuje do účinnosti zákon o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry, ktorý hovorí, že generálny prokurátor vyhlási prvé výberové konanie najneskôr do 31. decembra 2018. Výber kandidátov na post európskeho delegovaného prokurátora sa má uskutočniť do 1. októbra 2019.



Vznikajúca Európska prokuratúra má zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie (EÚ). Slovensko na centrálnej úrovni obsadí post jedného z európskych prokurátorov, ktorí budú zástupcami hlavného európskeho prokurátora. V každom členskom štáte EÚ by mali podľa predpokladu pôsobiť najmenej dvaja európski delegovaní prokurátori.



Postup vymenovania európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov by mal podľa rezortu spravodlivosti zaručiť ich nezávislosť a odbornosť. Každý členský štát EÚ by mal nominovať troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora, ktorého vyberie a vymenuje Rada EÚ. Výber hlavného európskeho prokurátora a administratívneho riaditeľa Európskej prokuratúry bude mať na starosti Európska komisia.



Kandidátov má podľa návrhu vyberať päťčlenná výberová komisia, ktorú vymenuje z databázy kandidátov generálny prokurátor. Dvaja členovia budú zástupcami Rady prokurátorov, jeden člen bude zástupcom generálneho prokurátora, jeden zástupcom Súdnej rady a posledného piateho člena výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z kandidátov navrhnutých ministerstvom spravodlivosti. Výberové konanie má byť verejné, zúčastniť sa na ňom môžu len prokurátori, ktorí dosiahli vek aspoň 40 rokov a spĺňajú ďalšie predpoklady.



Prihlásení uchádzači absolvujú v rámci výberového konania písomnú a ústnu časť, testovať sa budú aj znalosti cudzieho jazyka. Ústny pohovor sa zameria na vyšetrovanie trestných činov, ktoré môžu byť v pôsobnosti Európskej prokuratúry, a na medzinárodnú justičnú spoluprácu v trestných veciach. Zoznam úspešných kandidátov na európskeho prokurátora predloží generálny prokurátor vláde, ktorá z nich vyberie troch uchádzačov na funkciu európskeho prokurátora. Kandidátov na funkciu európskeho delegovaného prokurátora nominuje generálny prokurátor priamo príslušnému orgánu EÚ.



Európski prokurátori plnia funkciu styčného bodu a informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými prokurátormi v členských štátoch. V úzkej spolupráci s európskymi delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch. Európski delegovaní prokurátori by mali na území svojho členského štátu konať v mene Európskej prokuratúry, pričom však ich postavenie bude odlišné od akéhokoľvek postavenia podľa vnútroštátneho práva.