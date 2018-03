SR získala cenu za najpopulárnejšiu destináciu na veľtrhu v Číne

Z Európy toto ocenenie získali len Slovensko a Poľsko.

Bratislava 8. marca (TASR) – Slovensko dostalo cenu za najpopulárnejšiu destináciu na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu GITF Guangzhou International Travel Fair v Číne. Z Európy toto ocenenie získali len Slovensko a Poľsko. TASR informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.



”Ocenenie Slovenska ako najpopulárnejšej turistickej destinácie potvrdilo kroky ministerstva dopravy, ktoré po začlení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch priamo do svojej organizačnej štruktúry zlepšuje prezentáciu Slovenska na zahraničných trhoch. Potvrdilo sa, že Slovensko je vo svete vnímané ako atraktívna, dôveryhodná a vyspelá krajina,” uviedla Ducká, podľa ktorej SR získala cenu vďaka krásam krajiny, rôznym druhom turistiky a kvalitnému ubytovaniu.



Pripomenula, že propagáciu a marketing SR v zahraničí na seba koncom roka 2016 prevzal rezort dopravy a výstavby. "Svoje úlohy v prezentovaní našej krajiny vykonáva úspešne a efektívne. Potvrdzujú to aj posledné čísla návštevnosti. Počas prvých troch kvartálov roku 2017 prišlo na Slovensko viac ako 4,2 milióna hostí, čo predstavuje o 311.000 viac návštevníkov ako v roku 2016 (+ 8 %)," špecifikovala hovorkyňa MDV SR. Top destináciami na Slovensku sú dlhodobo Tatry, Bratislava, Liptov, kúpele alebo kultúrne a prírodné pamiatky UNESCO.



Podujatie GITF Guangzhou, ktoré sa konalo 1. – 3. marca, patrí podľa Duckej medzi najvýznamnejšie výstavy cestovného ruchu v ázijsko-pacifickom regióne. Poskytuje priestor pre stretnutia odborníkov z oblasti turizmu, cestovania a je miestom konania odborných konferencií. Na veľtrhu vystavovalo vyše 60 krajín a za tri dni ho navštívilo približne 200.000 návštevníkov.



V tomto roku sa od januára až doteraz MDV zúčastnilo s národným stánkom SR na 14 veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, z toho jeden bol na Slovensku. Do konca roka 2018 pripravuje rezort dopravy v zahraničí účasť Slovenskej republiky na ďalších 11 veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.