Cesty v SR sú zjazdné, v hornatých častiach miestami pokryté snehom

Čo sa týka horských priechodov, všetky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

Bratislava 21. februára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.



Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného až zľadovateného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre, na cestách III. triedy v lokalite Záborské hrúbky štyri až päť centimetrov.



Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, informujú ďalej cestári. Na HP Herlianske Sedlo je na vozovke vrstva utlačeného snehu s hrúbkou jeden centimeter. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.



V horskom teréne trvá malá lavínová hrozba, ktorá k večeru stúpne

Vo vysokohorskom teréne trvá vo štvrtok malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby informoval, že s očakávaným snežením a vetrom k večeru hrozba mierne stúpne.



"Vplyvom striedania kladných a záporných teplôt je snehová pokrývka vo všeobecnosti dobre stabilizovaná. Uvoľnenie lavín je možné pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to najmä vo vyšších polohách. Obzvlášť na veľmi strmých a exponovaných, severne orientovaných svahoch," upozornil Biskupič. Zároveň poukázal, že na takýchto miestach je možný výskyt suchého snehu sformovaného do dosiek, čo môže predstavovať lokálne riziko.



Ráno bolo na horách zamračené a hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus desať do mínus jeden stupeň Celzia. Na hrebeňoch fúkal prevažne silný vietor severných smerov do desať metrov za sekundu. Vo Vysokých Tatrách pripadlo v noci do piatich centimetrov nového snehu, čo však neovplyvnilo charakter snehovej pokrývky.