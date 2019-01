Cesty sú zjazdné, na niektorých úsekoch sa tvoria snehové jazyky

Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Bratislava 24. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem úsekov D1 Chminianska Nová Ves - Prešov - Budimír kde sa na vozovke miestami nachádza čerstvý sneh do jedného centimetra.



Vplyvom silného vetra sa na otvorených úsekoch ciest v obvode Besník, Martin, Turčianske Teplice, Nižná Šebastová a Buková tvoria snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk



Stella centrum upozorňuje na silný nárazový vietor v okolí Nitry na R1 a na Soroške, poľadovicu na ceste Liptovský Mikuláš - Poprad, v okolí Martina-Vrútok a na cestách III. triedy v obvode Tatranská Štrba. Zľadovatený sneh v hrúbke štyri až päť centimetrov je na Skalke - Kremnici a na cestách nižších kategórií v obvode Kremnica, Lučatín, Haligovce, Lipany, Malý Lipník, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa.



Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. V hornatejších polohách územia SR je povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného alebo zľadovateného snehu hrúbky do jedného až troch centimetrov, na cestách nižších kategórií miestami do piatich centimetrov.



Zľadovatený sneh do štyroch až piatich centimetrov sa nachádza na cestách II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy na Hornom Považí, v okresoch Žiar nad Hronom a Stará Ľubovňa. Miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov sa nachádza aj na cestách nižších tried v okresoch Humenné, Prešov, Poprad, Banská Bystrica, Svidník a v obvodoch Turiec, Kysuce.



Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, uvádzajú cestári. Na HP Vrchslatina, Cukmantel, Podspády, Huty, Vernár, Zbojská, Súľová, Grajnár, Veľké Pole, Vyšehrad, Látky-Prašivá, Besník, Ďurďošík, Dargov a Klenov je na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh hrúbky štyri až päť centimetrov.