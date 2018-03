Cestári upozorňujú na silný dážď, prípadne sneženie, ktoré v oblasti Vrútok a Námestova obmedzujú dohľadnosť na maximálne 100 metrov.

Bratislava 15. marca (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem R3 - obchvatu Trstenej, kde je na vozovkách vrstva kašovitého snehu do jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na stránke zjazdnost.sk.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom Slovensku miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.



"Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Vernár a Šturec, kde je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov, HP Donovaly, kde je vrstva kašovitého snehu do piatich centimetrov a HP Herlianske Sedlo, kde je vrstva utlačeného snehu do dvoch centimetrov,” uvádza SSC a informuje, že HP Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.



