Bez elektriny zostane cez noc 200 odberných miest stredného Slovenska

Do utorka (12. 3.) si na elektrickú energiu musia okrem iných počkať desiatky odberateľov vo Veľkom Rovnom (okres Bytča).

Žilina 11. marca (TASR) – Na strednom Slovensku je aktuálne bez elektrickej energie ešte zhruba 1100 odberných miest. Najväčší výpadok je momentálne v Oravskej Polhore. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslava Gejdoša to však pre väčšinu domácností v obci vyzerá pozitívne, energetikom by sa malo podariť obnoviť dodávku v najbližších hodinách. V noci zostane bez elektriny asi 200 odberateľov na strednom Slovensku.



"Môžu za to náročné podmienky a rôzne technické prekážky. Avšak nie všetky z týchto odberných miest sú aj trvalo obývané. Nachádzajú sa medzi nimi aj chaty a rôzne nebytové objekty," priblížil hovorca spoločnosti.



Do utorka (12. 3.) si na elektrickú energiu musia počkať desiatky odberateľov vo Veľkom Rovnom (okres Bytča), v Kokave nad Rimavicou a Hrnčiarkach (obidve okres Poltár), niekoľko odberateľov na Kubínskej Holi (okres Dolný Kubín) a v Oravskom Bielom Potoku (okres Tvrdošín).



"Hneď ráno bude SSD pokračovať v riešení zostávajúcich porúch. Počas noci by opravy nemali žiadny význam, pretože v niektorých prípadoch musia pracovné skupiny čakať na dodanie materiálu potrebného na opravu alebo na uvoľnenie techniky," povedal Gejdoš s tým, že niektoré práce sú počas noci neprípustné aj z hľadiska bezpečnosti.