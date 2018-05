Syndikát novinárov vstúpi do súdneho konania na strane L. Milana

Novinár Milan, ktorý písal o Pavlovi Paškovi, bol trestným rozkazom sudcu odsúdený na 18 mesiacov väzenia s trojročnou podmienkou a rovnako dlhý zákaz novinárskej činnosti.

Bratislava 10. mája (TASR) – Odsúdenie novinára Lukáša Milana za trestný čin ohovárania, ktorého sa mal dopustiť pri niekdajšom predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi, vníma Slovenský syndikát novinárov (SSN) ako ohrozenie slobody prejavu v médiách. Vstúpi preto do súdneho konania ako osobitný subjekt na strane novinára, aby posilnil ochranu jeho práv. Uvádza sa to vo vyhlásení SSN.



Syndikát má obavy, že okolnosti, za ktorých súd vyriekol odsudzujúci rozsudok voči novinárovi, nenasvedčujú tomu, že dôkladne vzal do úvahy precedenčné právo Európskeho súdu pre ľudské práva, a že konal v súlade s medzinárodne rešpektovanými princípmi slobody prejavu v médiách.



SSN sa verejne zaviazal v súlade so zákonom vyžiadať si od všetkých súdov zoznam žalovaných novinárov a redakcií s cieľom posilniť ochranu slobody prejavu v médiách a iniciovať systémový prístup vychádzajúci z precedenčného práva Európskeho súdu pre ľudské práva a z rezolúcií RE, ktoré vymedzujú pravidlá uplatňovania slobody prejavu v médiách.



SSN pripomína, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzvalo v rezolúcii štáty, aby neodkladne zakázali tresty odňatia slobody za ohováranie a zaručili, aby nebolo trestné stíhanie za ohováranie zneužívané, a zabezpečili nezávislosť trestného stíhania.



Novinár Milan, ktorý v týždenníku Plus 7 dní písal o Pavlovi Paškovi, bol trestným rozkazom sudcu odsúdený na 18 mesiacov väzenia s trojročnou podmienkou a rovnako dlhý zákaz novinárskej činnosti.



Pred viac ako dvoma rokmi napísal článok Košická chobotnica s podtitulom "Výpalník Paška?" V článku sa mal opierať o nemenovaného podnikateľa v oblasti dopravy, ktorý chcel ostať v anonymite z obáv o stratu zákaziek a krachu. Podnikateľ tvrdil, že Paška si mal od neho pýtať provízie za rozvoz krvnej plazmy po zdravotníckych zariadeniach. Paška podal na novinára trestné oznámenie za ohováranie. Novinár bol stíhaný políciou a obžalovaný prokurátorom. Milan, ktorý už v týždenníku nepracuje, s trestom nesúhlasí a podal proti rozkazu sudcu odpor.