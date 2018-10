Starostov, primátorov a poslancov si má voliť 2926 obcí

Prehľad volieb do orgánov samosprávy obcí od prvých volieb v roku 1990

23. a 24. november 1990

Samosprávy boli na území Slovenska resp. vtedajšieho Česko-Slovenska obnovené zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Zb.



Termín prvých komunálnych volieb bol stanovený na 23. a 24. november 1990. Účasť na voľbách do orgánov samosprávy obcí predstavovala 63,75 percenta, čo je dosiaľ najviac v histórii komunálnych volieb.



18. a 19. november 1994

Prvé komunálne voľby za éry samostatnej Slovenskej republiky sa uskutočnili 18. a 19. novembra 1994. Zúčastnilo sa na nich 52,42 % z 3.859.180 zaregistrovaných voličov.



Volebná účasť bola vyššia v obciach ako v mestách. Dovedna bolo do obecných, resp. mestských zastupiteľstiev zvolených 35.139 poslancov a 2809 starostov obcí a mestských častí resp. primátorov miest.



18. a 19. december 1998

Na komunálnych voľbách 18. a 19. decembra 1998 sa zúčastnilo 53,95 % z 4.025.000 zaregistrovaných voličov.



Konali sa v 2913 obciach a mestách SR. V 2899 obciach, mestách a mestských častiach bol zvolený starosta, respektíve primátor.



6. a 7. december 2002

Na komunálnych voľbách, ktoré sa konali 6. a 7. decembra 2002 sa zúčastnilo 49,51 % zo 4.177.546 zaregistrovaných voličov.



V 5883 okrskových volebných komisiách vydali 2.066.279 obálok, do ktorých voliči vložili hlasovacie lístky na voľbu primátorov, starostov a poslancov v 2788 obciach, 138 mestách a 39 mestských častiach. Volebná účasť v mestách (36,33 %) bola výrazne nižšia ako v obciach (66,94 %).



2. december 2006

V komunálnych voľbách 2. decembra 2006 hlasovalo 47,65 % zo 4.306.280 zaregistrovaných voličov.



Za poslancov obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev bolo zvolených 3638 nezávislých kandidátov. Volebná účasť bola opäť nižšia v mestách a mestských častiach, kde dosiahla 36,76 percenta, v obciach prišlo k volebným urnám 61,93 percenta voličov. Počet obcí, miest a mestských častí, v ktorých bolo zvolené obecné, mestské a miestne zastupiteľstvo, bol 2906. Voľby sa prvý raz konali v jeden deň.



27. november 2010

Komunálne voľby boli 27. novembra 2010 a k volebným urnám počas nich pristúpilo 49,69 percenta ľudí z celkového počtu 4.409.194 oprávnených voličov na Slovensku.



Nových starostov a primátorov si ľudia vyberali v 2926 obciach a mestách. Obecné alebo miestne zastupiteľstvo si ľudia zvolili iba v 2917 obciach, v niektorých sa preto voľby budú musieť opakovať.



15. november 2014

Zatiaľ posledné komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014. K volebným urnám prišlo 48,34 percenta voličov, v 29 obciach boli vyhlásené nové voľby.



Najmenší záujem o komunálne voľby mali voliči v bratislavskom obvode. K volebným urnám ich tu prišlo 33,79 percenta. V Košiciach svoj hlas odovzdalo 34,45 % voličov. Tretia najnižšia účasť bola v banskobystrickom obvode (40,91 %). Naopak, najvyššiu volebnú účasť podľa obvodov mal Svidník (60,25 %), ďalej Námestovo (59,77 %) a Košice-okolie (59,19 %). Hlas svojim favoritom prišlo v obci Vojkovce odovzdať 97,98 percenta voličov. Naopak, najmenej voličov prišlo k urnám v obci Sverepec (15,22 %).



Kandidátov na starostov, primátorov a poslancov možno nájsť na weboch obcí

Bratislava 24. októbra (TASR) - Komunálne voľby sa majú konať v 2926 slovenských obciach vrátane mestských častí a magistrátov Bratislavy a Košíc. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra.Voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Voliť budú môcť ľudia v 6021 volebných okrskoch. Kandidáti už vstúpili do oficiálnej predvolebnej kampane, ktorá sa skončí 48 hodín pred voľbami. Vtedy začne platiť volebné moratórium. Dva týždne pred voľbami je zakázané zverejňovať volebné prieskumy.Právo voliť majú na Slovensku viac ako štyri milióny ľudí. Hlasovať môžu aj cudzinci, nielen občania SR. Podmienkou je plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Voliť sa dá len v mieste trvalého pobytu.V komunálnych voľbách si obyvatelia miest a obcí volia starostov, primátorov a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Preferovaných kandidátov označujú voliči krúžkami.Zoznam kandidátov na starostov, primátorov a komunálnych poslancov si možno skontrolovať na webstránkach obcí. V prípade, že samosprávy web nemajú, zoznamy kandidátov majú byť na obecnej tabuli. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra.