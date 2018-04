Štát ďalej rokuje s Európskou komisiu o DPH pri dopravných projektoch

Bratislava môže prísť pre tento nový spôsob účtovania DPH až o 76 miliónov eur. Košice už museli vrátiť 14,5 milióna eur.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu rokuje so zástupcami Európskej komisie, aby DPH pri eurofondových dopravných projektoch v Bratislave a v Košiciach bola naďalej považovaná za oprávnený náklad a bola komisiou preplácaná. Pre TASR to potvrdil samotný úrad. Bratislava totiž môže prísť pre tento nový spôsob účtovania DPH až o 76 miliónov eur. Košice už museli vrátiť 14,5 milióna eur.



"Tieto rokovania ešte nie sú ukončené a z tohto dôvodu nemôžeme a ani nevieme informovať o ich výsledku," uviedol úrad s tým, že ich ukončenie s pozitívnym výsledkom patrí medzi priority podpredsedu vlády Richarda Rašiho (Smer-SD). Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však už dostal zatiaľ neoficiálnu informáciu z posledného stretnutia zástupcov Slovenska s predstaviteľmi Európskej komisie, že DPH bude komisia považovať za oprávnený náklad. "Zatiaľ to je ústna nepotvrdená informácia, nechcem preto predbiehať. Keď to bude na papieri, potom sa tým budeme chváliť. Pokiaľ by však bola pravdivá, znamenalo by to, že by mesto túto DPH nemuselo platiť," povedal pre TASR Nesrovnal.



Nevie si totiž predstaviť, ako by to Bratislava zvládla, ak by mala zaplatiť 76 miliónov eur. Táto suma súvisí s projektmi modernizácie električkových radiál a výstavby nosného systému MHD. Okrem Dúbravsko-Karloveskej je tu zahrnutá aj Vajnorská a Ružinovská radiála. Taktiež aj predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor.



Košice, ktoré tiež modernizujú električkové trate, sa ocitli v situácii, keď už museli vrátiť 14,5 milióna eur z eurofondov. Magistrát tvrdí, že k tomu došlo pre zmenu podmienok v rámci projektu. V minulom roku dostali Košice oznámenie, že rozhodnutím Európskej komisie (EK) im bolo pozastavené čerpanie oprávnených výdavkov na DPH. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli krátené zdroje na realizáciu modernizácie električkových tratí vo výške 20 percent. Košiciam musel preto pomôcť štát. Ministerstvo financií poskytlo mestu návratnú finančnú výpomoc vo výške 14,5 milióna eur.