Štátna firma vyrábajúca onkolieky uzavrela nevýhodné zmluvy, tvrdí NKÚ

Bratislava 8. marca (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) poukázal na nevýhodné zmluvy, ktoré uzavrela štátna akciová spoločnosť Biont so súkromnou obchodnou spoločnosťou Dr. Magnet. Zo zistení kontrolórov vyplýva, že celkovým výsledkom tohto zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata 125.898 eur. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Spoločnosť Biont bola založená so 100-percentnou účasťou štátu. Ako jediná na Slovensku vyrába lieky – rádiofarmaká, určené na diagnostiku, vyšetrovanie primárne onkologických ochorení a súčasne túto diagnostiku aj aktívne vykonáva. Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny, v priemere to bolo vyše 60 percent.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované na základe zmlúv so súkromnou obchodnou spoločnosťou Dr. Magnet. "V tejto súvislosti uzatvoril Biont v roku 2011 s touto spoločnosťou tri zmluvy a v roku 2012 aj zmluvu o využívaní podielu strojového času prístroja PET. Zmluvy uzatvorené s uvedenou spoločnosťou však boli nevyvážené v neprospech spoločnosti Biont," skonštatoval NKÚ.



"Podľa predpokladov z roku 2011 mal zisk za osem rokov dosiahnuť 956.000 eur. Zo zistení kontrolórov však vyplýva, že celkovým výsledkom tohto zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata 125.898 eur," tvrdia kontrolóri. Podľa ich názoru spolupráca s touto spoločnosťou bola pre Biont "nevýhodná" a "nenapĺňala princípy hospodárnosti či efektívnosti".



Kontrolóri NKÚ tiež zistili, že spoločnosť vynaložila financie na majetok, ktorý nevyužívala, ako napríklad na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu stavby, ktorá nebola realizovaná či na kúpu softvéru, ktorý nebol sfunkčnený alebo na prepravu a umiestnenie darovaného zariadenia, ktoré nikdy nebolo nainštalované, celkovo v sume viac ako 300.000 eur. V uvedených prípadoch nebol podľa kontrolórov súčasne dodržaný zákon o účtovníctve.



Ako NKÚ dodal, spoločnosť má v predmete činnosti uvedenú aj výskumnú činnosť, ktorú však od roku 2012 nerealizovala.