Štátna komisia prijala aj podnety o porušení moratória na internete

V záujme ochrany tajnosti hlasovania nemá nikto disponovať dôkazom o tom, ako ktorý občan hlasoval, reagoval na otázku zverejňovania fotografií s upraveným hlasovacím lístkom predseda komisie.

Bratislava 25. mája (TASR) - Štátna volebná komisia doteraz prijala v súvislosti s eurovoľbami viacero podnetov týkajúcich sa údajného porušenia volebného moratória na internete. Uviedol to predseda komisie Eduard Bárány. Dodal tiež, že podľa jeho názoru by občan nemal disponovať dôkazom, ako hlasoval. Volič by podľa neho napríklad nemal zverejňovať fotografiu upraveného hlasovacieho lístka.



"Predovšetkým v prostredí internetu sa vyskytlo viacero skutočností. Štátna komisia sa v takýchto prípadoch sústreďuje na zaistenie dôkazov. Posudzovanie, či to skutočne znamenalo volebnú kampaň, a teda porušenie moratória, si nechávame na neskôr. Už dnes dokážeme zadokumentovať aj prípadné porušenia moratória na internete a v prostredí sociálnych sietí," priblížil prichádzajúce podnety Bárány.



Volič podľa Báránya môže povedať, ako hlasoval. "Ale práve v jeho vlastnom záujme a v záujme ochrany tajnosti hlasovania, nikto nemá disponovať dôkazom o tom, ako ktorý občan hlasoval," reagoval na otázku zverejňovania fotografií s upraveným hlasovacím lístkom. Bárány uviedol, že nejde len o jeho názor, ale aj o starší názor Ústavného súdu SR.



Predseda štátnej volebnej komisie predpokladá, že účasť v eurovoľbách by mohla byť vyššia ako pred piatimi rokmi. "Ale ak dosiahne 20 percent, budem to aspoň ja osobne pokladať za príjemné prekvapenie," dodal s tým, že informácie o účasti sú súčasťou volebných výsledkov. Zverejnené budú teda až v nedeľu (26. 5.) na tlačovej konferencii o 23.00 h.