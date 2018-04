VIDEO: I. Korčok otvoril výstavu Obálky prvého dňa Izraelského štátu

Unikátna zbierka obálok tvorí jednu z najvýznamnejších súčastí ucelenej zbierky Múzea židovskej kultúry.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry pripravili výstavu FDC (First Day Covers) – Obálky prvého dňa Izraelského štátu. V priestoroch Kongresovej sály MZVaEZ SR ju vo štvrtok otvoril štátny tajomník ministerstva Ivan Korčok.



"Izrael je pre Slovensko istým spôsobom inšpiráciou, je to malá krajina tak ako Slovensko, ale predovšetkým je to krajina, ktorá dokázala a stále dokáže premieňať mnohé príležitosti. Izrael si dokázal vybudovať vo svete obrovské uznanie zato, že je to krajina mimoriadne inovatívna, pokroková, čo sa týka technológií. Pripomeňme, že až dvanásť izraelských občanov bolo vyznamenaných Nobelovou cenou. Súčasťou našich vzťahov je aj kultúra a kultúrna výmena, máme program spolupráce, ktorý umožňuje našim umelcom pôsobiť a prezentovať našu kultúru v Izraeli, židovská kultúra je súčasťou slovenského aj európskeho spoločného kultúrneho dedičstva. Dôkazom toho je aj dnešná výstava, ktorá ponúka pohľad na slovensko-izraelskú známkovú edíciu," uviedol pri otvorení Korčok.



Unikátna zbierka obálok tvorí jednu z najvýznamnejších súčastí ucelenej zbierky Múzea židovskej kultúry a popri známkach s významnými osobnosťami, kultúrnymi pamiatkami, flórou a faunou Izraela obsahuje aj spoločnú slovensko-izraelskú emisiu poštových známok s tematikou židovskej kultúry na Slovensku. Expozícia, ktorá formou faksimile ponúka unikátny náhľad do bohatej zbierky Múzea židovskej kultúry, je zároveň pripomienkou 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi SR a Izraelom, zároveň 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 70. výročia vzniku Izraelského štátu. Výstava potrvá do 11. mája 2018.







"Izraelský štát si podľa cirkevného kalendára pripomína dnes 70. výročie svojho vzniku. V múzeu sme uvažovali nad tým, čím túto krajinu priblížiť návštevníkovi našich výstav, ktoré robíme už 25 rokov. Keď sa povie Izrael, každý má pred sebou televízne noviny a predstavu, že v Izraeli sa bojuje, zomierajú ľudia. Myslel som, že je potrebné urobiť niečo netypické, čo by ale Izrael priblížilo. Mali sme šťastie v Múzeu židovskej kultúry, že sme získali 1500 obálok prvého dňa so známkami, ktoré Izrael vydáva od roku 1948, teda od svojho vzniku. Chronologicky sme vybrali obálky až po rok 2002, na ktorých je vidieť vývoj tento krajiny," povedal pre TASR riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.