Sťažnosťou Ladislava B. sa zaoberá Krajská prokuratúra v Bratislave

Bratislava 14. júna (TASR) - Sťažnosťou právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava B. voči najnovšiemu obvineniu z neodvedenia dane a poistného sa zaoberá Krajská prokuratúra v Bratislave (KP).



"Dňa 13. júna bol predložený dozorujúcemu prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) spisový materiál spolu so sťažnosťou, o ktorej prokurátor rozhodne po naštudovaní spisu," povedal v piatok pre TASR prokurátor a hovorca KP v Bratislave Oliver Janíček. "Po písomnom obdržaní odôvodnenia sťažnosti ju vyšetrovateľ finančnej polície predložil príslušnej prokuratúre, ktorá o nej musí rozhodnúť," uviedol zase v stredu (12.6.) pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Polícia obvinila podnikateľa 11. apríla v inej kauze neodvedenia dane a poistného, za akú bol v marci právoplatne odsúdený. Voči obvineniu podal na začiatku mája jeho právny zástupca Peter Filip sťažnosť na príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



Medzičasom Okresný súd (OS) Bratislava I vyhlásil konkurz na majetok podnikateľa. "Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky," píše sa v rozhodnutí zverejnenom v Obchodnom vestníku. Konkurzná správkyňa Lenka Ivanová začala zisťovať, aký má podnikateľ majetok. Môže žiadať, aby sa skoršie prevody nehnuteľností a firiem vrátili späť do majetkovej podstaty.



Podnikateľa v prvej trestnej kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykáva si ho v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Ladislavovi B. zároveň prepadol majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Podnikateľ sa deň po rozsudku prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody, ktorý aktuálne vykonáva vo väzení v Dubnici nad Váhom.



Podnikateľ prepísal v posledných mesiacoch podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave.