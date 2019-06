Štefanec: Europoslanci SR z EPP získali výbory, o ktoré sa usilovali

Ivan Štefanec upozornil, že získané miesta korešpondujú s tými, o ktoré sa slovenskí europoslanci z tábora ľudovcov usilovali s ohľadom na svoju odbornosť a oblasti záujmu.

Brusel 26. júna (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí sa zaradili do politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), už poznajú mená výborov, v ktorých budú najbližších päť rokov zasadať. Pre TASR to uviedol europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je v europarlamente šéfom slovenskej delegácie v EPP.



Štefanec upozornil, že získané miesta korešpondujú s tými, o ktoré sa slovenskí europoslanci z tábora ľudovcov usilovali s ohľadom na svoju odbornosť a oblasti záujmu. Podľa neho je to dôkazom toho, že Slovensko má v rámci tejto najsilnejšej frakcie v europarlamente silnú pozíciu.



"Nie je samozrejmosťou, že novozvolení europoslanec bude zasadať v takom výbore, v akom si zasadať želá. Ich personálne obsadzovanie je vecou zložitých vyjednávaní a kompromisov vo vnútri frakcie. Som rád, že sa nám podarilo presadiť, že členovia našej delegácie budú pôsobiť tam, kde môžu najlepšie uplatniť svoju odbornosť a skúsenosti," opísal situáciu Štefanec.



Spresnil, že on bude aj v novom zložení europarlamentu pokračovať vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a náhradníkom bude vo Výbore pre priemysel výskum a energetiku (ITRE). Vladimír Bilčík (SPOLU) bude členom Výboru pre občianske slobody (LIBE) a náhradníkom vo Výbore pre zahraničné veci (AFET), Peter Pollák (OĽaNO) zasadne vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT) a ako náhradník bude fungovať vo Výbore pre regionálny rozvoj (REGI). Michal Wiezik (SPOLU) bol prijatý do Výboru pre životné prostredie (ENVI) a ako náhradník do výboru pre poľnohospodárstvo (AGRI).



Pracovné výbory pre Miriam Lexmann (KDH) by sa mali ustáliť po jej vstupe do EP, ktorý je viazaný na moment brexitu a odchod poslancov Spojeného kráľovstva zo zákonodarného zboru EÚ.



"Každý z nás má vo svojej oblasti bohaté skúsenosti a prax a som presvedčený, že spoločne presadíme užitočné opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku a Európe," skonštatoval Štefanec.



