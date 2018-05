Štefanec: Vstup Slovenska do EÚ pred 14 rokmi bol historickým míľnikom

Podľa europoslanca Ivana Štefanca Slovensko nevyužíva naplno všetky možnosti, ktoré Európska únia poskytuje.

Bratislava 1. mája (TASR) – Vstup Slovenska do Európskej únie pred 14 rokmi bol historickým míľnikom. Súčasné diskusie o jej budúcej podobe sú dôkazom, že ide o životaschopný a dynamický projekt. Uviedol to europoslanec Ivan Štefanec.



„Výsledky hovoria za všetko. Slovensko zažilo za posledných 14 rokov nebývalý pokrok prakticky vo všetkých ukazovateľoch. Európska únia pre nás predstavuje prirodzený civilizačný, kultúrny, ekonomický aj politický priestor. Aj súčasná diskusia o jej budúcej podobe a spôsobe fungovania poukazuje na to, že ide o dynamický a životaschopný projekt a je záujem ho neustále zlepšovať a približovať k ľuďom,“ povedal Štefanec.



Podľa jeho slov však Slovensko nevyužíva naplno všetky možnosti, ktoré Európska únia poskytuje. „Európske peniaze určené na rozvoj našich regiónov často končia vo vreckách pofidérnych skupín, čo znižuje dôveru občanov v európsky projekt. Aj v horizonte znižovania výdavkov na kohéznu politiku po roku 2020 musíme robiť všetko pre to, aby sme európske peniaze využívali efektívne v prospech Slovenska a všetkých občanov,“ dodal.



Slovenská republika sa stala členom Európskej únie 1. mája 2004.