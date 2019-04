Nad Bradlom a Piešťanmi poletí formácia lietadiel štyroch štátov

Vzdušnú poctu generálovi vzdajú stíhacie a dopravné stroje v 12-člennej zostave leteckých síl Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Talianska.

Piešťany 21. apríla (TASR) – Pri spomienkových slávnostiach 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika v sobotu 4. mája preletí ponad mohylu na Bradle a Letisko Piešťany zostava lietadiel štyroch krajín, ktoré sa spájajú so životom a osudmi Štefánika. TASR o tom informoval hovorca Festivalu letectva Piešťany (FLP) Dušan Hein.



Vzdušnú poctu generálovi vzdajú stíhacie a dopravné stroje v 12-člennej zostave leteckých síl Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Talianska. Slávnostný prelet kombinovanej zostavy pripravuje Generálny štáb Ozbrojených síl SR so štátmi, v ktorých Štefánik pôsobil.



Formáciu povedie slovenské letectvo symbolicky strojom talianskej výroby C-27 Spartan, za ktorým poletí dvojica najnovších stíhačiek Eurofighter Typhoon talianskeho letectva. Nasledovať bude trio stíhacích lietadiel Mirage 2000, ktoré do pietnej zostavy nominovalo Francúzsko.



Za nimi budú mať svoje miesto zástupcovia Českej republiky s dopravným lietadlom C-295 CASA v sprievode dvoch stíhacích strojov Aero L-159 Alca. Záver leteckej piety bude patriť opäť Slovensku a jeho trojici stíhačiek typu MiG 29.



V sobotu o 13 00 h spomienková zostava spoločne preletí nad Bradlom, kde vzdá poctu Štefánikovi a pozdraví účastníkov oficiálnej slávnosti. "Odtiaľ potom naberie kurz na piešťanské letisko, kde sa v plnej sláve predvedie divákom FLP, ktorý je súčasťou tohtoročných osláv okrúhleho Štefánikovho výročia," informoval o tom riaditeľ podujatia Hubert Štoksa.