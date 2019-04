Sterling: Návšteva Pellegriniho bude míľnikom vo vzťahoch USA a SR

Teším sa z tejto návštevy. Je to uznanie toho, akým dobrým partnerom v mnohých ohľadoch je pre nás Slovensko, povedal Sterling.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Návšteva slovenského premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v Bielom dome na budúci týždeň je uznaním dôležitosti americko-slovenského partnerstva na tých najvyšších vládnych miestach. Pre TASR to vo štvrtok uviedol americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.



"Bude to míľnik vo vzťahoch medzi našimi krajinami," dodal americký veľvyslanec.



Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini absolvuje v priebehu budúceho týždňa návštevu USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.



"Partneri posúdia celé spektrum otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu. Spojené štáty sú pre slovenských exportérov 10. najdôležitejším trhom. Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú 23.000 pracovníkov. Slovenské inovačné a technologické firmy začínajú úspešne expandovať v USA," konštatovala premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.



V rámci obrannej spolupráce sa počas rokovania americký prezident a slovenský premiér dotknú i modernizácie Ozbrojených síl SR. Venovať by sa mali aj zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO).