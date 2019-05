Števček: České univerzity poskytujú študentom kompletný balík služieb

Nároky dnešných mladých ľudí sú podľa rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave M. Števčeka rádovo iné, ako boli pri jeho generácii.

Bratislava 1. mája (TASR) – České univerzity nám "kradnú" slovenských študentov najmä preto, lebo sa vedia lepšie predať a poskytujú študentom kompletný balík služieb. V rozhovore pre TASR to uviedol rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček v súvislosti s odlevom slovenských študentov na zahraničné vysoké školy. Ako doplnil, túto informáciu má od svojich kolegov z českých univerzít.



"Sú to veci, ktoré by som chcel zaviesť aj ja. Chcel by som sa rozprávať už so stredoškolákmi, s uchádzačmi o vysoké školy," povedal rektor s tým, že plánuje medzi potenciálnych študentov najväčšej slovenskej univerzity chodiť viac.



Nároky dnešných mladých ľudí sú podľa Števčeka rádovo iné, ako boli pri jeho generácii. "Keď som študoval pred 25 rokmi, tak sme mali iné nároky, napríklad na kvalitu ubytovania, na voľnočasové aktivity, ktoré ponúka univerzita, na sociálne a kultúrne benefity. Toto všetko v súčasnosti mladý človek očakáva od univerzity, keď sa rozhoduje, kam pôjde študovať," poznamenal rektor. Podľa jeho slov sa budúci vysokoškolák nerozhoduje len na základe kvality študijného programu a inštitúcií, ale očakáva aj kvalitné sociálne zázemie, voľnočasové aktivity od bikesharingu cez prácu v študentských spolkoch. "Toto sú veci, ktoré chceme podporovať," dodal Števček.