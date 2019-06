Stoltenberg: Na zástupcu generálneho tajomníka NATO je viac kandidátov

O funkciu po Gottemoellerovej by sa mal uchádzať aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Brusel 25. júna (TASR) - Súčasná zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová ukončí svoje pôsobenie vo funkcii na jeseň tohto roku a už beží proces, v ktorom Severoatlantická rada (NAC) určí jej nástupcu. Uviedol to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci spoločnej tlačovej besedy so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.



Stoltenberg na otázku slovenských médií, ako vníma informácie, že o funkciu po Gottemoellerovej by sa mal uchádzať aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, uviedol, že v tomto štádiu nemôže komentovať žiadne mená a kandidátov. Potvrdil však, že prebieha proces výberu nového zástupcu generálneho tajomníka a že Gottemoellerová na jeseň túto funkciu opustí.



"Máme viacero kandidátov. Poznám Miroslava Lajčáka z viacerých príležitostí, sedíme spolu v Severoatlantickej rade a na ministerských stretnutiach. Ale bolo by nevodné začať hovoriť o konkrétnych kandidátoch. Bude to proces založený na zásluhách a ja vo vhodný čas oznámim naše rozhodnutie," opísal situáciu Stoltenberg.



Čaputová, ktorá bola na svojej prvej oficiálnej návšteve v sídle NATO, priznala, že zachytila túto informáciu z médií a nevie viac podrobností. "V každom prípade si pána Lajčáka vážim a myslím si, že by to bola česť, ak by slovenský diplomat zastával jednu z vysokých pozícií v takýchto inštitúciách," uviedla pred novinármi.



Američanka Rose Gottemoellerová sa v októbri 2016 stala prvou ženou vo funkcii zástupkyne generálneho tajomníka NATO. Jej predchodcom na poste druhého najvýznamnejšieho civilného predstaviteľa Aliancie bol tiež Američan Alexander Vershbow.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)