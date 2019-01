Strana NAJ kandidáta na prezidenta nepostaví ani nikoho nepodporí

Národná koalícia ako kandidáta v prezidentských voľbách podporuje sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina.

Bratislava 27. januára (TASR) – Mimoparlamentná strana NAJ nepostaví do tohtoročných prezidentských volieb žiadneho vlastného kandidáta. Strana zároveň verejne nepodporí ani žiadneho z avizovaných kandidátov na post prezidenta SR.



„Odporúčame voličom riadiť sa predovšetkým dobrou pamäťou a zhodnotiť si, čo dokázali prezidentskí kandidáti za posledné dve dekády reálne zlepšiť na Slovensku, a podľa toho voliť. Nebudeme žiadneho z kandidátov kritizovať, ale ani odporúčať,“ skonštatoval Viktor Béreš, predseda Grémia strany NAJ.



Národná koalícia ako kandidáta v prezidentských voľbách podporuje sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.